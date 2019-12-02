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Главная / Новости / Русская версия / Беспошлинный объем поставок в Абхазию бензина с октановым числом менее 95 составит 46 000 тонн

Беспошлинный объем поставок в Абхазию бензина с октановым числом менее 95 составит 46 000 тонн

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12:00, 4 Декабря 2019
Беспошлинный объем поставок в Абхазию бензина с октановым числом менее 95 составит 46 000 тонн
Минэнерго России проинформировало об объемах беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов.

Сухум. 4 декабря. Апсныпресс. Россия согласовала объемы беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов в Абхазию на 2020 год. Об этом сообщает Агентство нефтегазовой информации со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ.

Как говорится в сообщении, согласно поручению Правительства РФ, Минэнерго России информирует об объемах беспошлинных поставок нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации, согласованных в рамках индикативных балансов и протоколов на 2020 год.

Так, беспошлинный объем поставок в Абхазию бензина с октановым числом менее 95 составит 46 тысяч тонн, бензина с октановым числом – 95 или более, но менее 98 – 13 тысяч тонн, дизельного топлива – 20 тысяч тонн, нефтяного битума – 7 тысяч тонн.


(АП): Межправительственное соглашение между Абхазией и Россией о режиме торговли товарами действует с 28 мая 2012 года.

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