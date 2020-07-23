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Беслан Квициния назначен начальником Управления государственными дачами РА
10:12, 23 Июля 2020
Президент Аслан Бжания подписал Указ о назначении начальника Управления государственными дачами Республики Абхазия.
Сухум. 23 июля. Апсныпресс. Президент Аслан Бжания подписал Указ об освобождении Квициния Беслана Константиновича от исполнения обязанностей Секретаря Совета безопасности Республики Абхазия.
Другим Указом глава государства назначил Беслана Квициния на должность начальника Управления государственными дачами Республики Абхазия, освободив от этой должности Сакания Федора Леонтьевича.
Квициния Беслан Константинович родился 13 июня 1964 года в селе Атара Очамчырского района Абхазской АССР.
1981 г. - 1986 г. – обучение на историко-юридическом факультете Абхазского государственного университета по специальности «правоведение».
С мая – ноябрь 1986 г. - юрисконсульт Меркульского чайного совхоза Очамчырского района.
1986 г. – 1988 г. – служба в рядах Советской Армии.
1988 г. - 1989 г. – юрисконсульт Сухумского рыбного комбината.
1990 г. - 1995 г. – старший следователь УВД г. Сухум МВД Абхазской АССР.
В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. служил в органах МВД РА.
1996 г. - 1997 г. – помощник прокурора Гулрыпшского района.
1997 г. - 2005 г. – помощник транспортного прокурора РА.
2007 г. - 2012 г. – первый заместитель Генерального прокурора РА.
С января 2020 г. по настоящее время - и.о. Секретаря Совета безопасности РА.
Награжден медалью «25 лет Прокуратуре РА».
Государственный советник юстиции 3 класса.
Женат. Отец 2-х сыновей.
Сухум. 23 июля. Апсныпресс. Президент Аслан Бжания подписал Указ об освобождении Квициния Беслана Константиновича от исполнения обязанностей Секретаря Совета безопасности Республики Абхазия.
Другим Указом глава государства назначил Беслана Квициния на должность начальника Управления государственными дачами Республики Абхазия, освободив от этой должности Сакания Федора Леонтьевича.
Квициния Беслан Константинович родился 13 июня 1964 года в селе Атара Очамчырского района Абхазской АССР.
1981 г. - 1986 г. – обучение на историко-юридическом факультете Абхазского государственного университета по специальности «правоведение».
С мая – ноябрь 1986 г. - юрисконсульт Меркульского чайного совхоза Очамчырского района.
1986 г. – 1988 г. – служба в рядах Советской Армии.
1988 г. - 1989 г. – юрисконсульт Сухумского рыбного комбината.
1990 г. - 1995 г. – старший следователь УВД г. Сухум МВД Абхазской АССР.
В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. служил в органах МВД РА.
1996 г. - 1997 г. – помощник прокурора Гулрыпшского района.
1997 г. - 2005 г. – помощник транспортного прокурора РА.
2007 г. - 2012 г. – первый заместитель Генерального прокурора РА.
С января 2020 г. по настоящее время - и.о. Секретаря Совета безопасности РА.
Награжден медалью «25 лет Прокуратуре РА».
Государственный советник юстиции 3 класса.
Женат. Отец 2-х сыновей.
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