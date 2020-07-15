APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:21, 22 Июля 2020 210
16:17, 22 Июля 2020 307
16:11, 22 Июля 2020 332
16:03, 22 Июля 2020 204
15:20, 22 Июля 2020 101
13:21, 22 Июля 2020 201
12:07, 22 Июля 2020 196
10:59, 22 Июля 2020 270
19:46, 21 Июля 2020 501
19:40, 21 Июля 2020 440
19:02, 21 Июля 2020 393
18:11, 21 Июля 2020 589
17:56, 21 Июля 2020 417
17:44, 21 Июля 2020 510
17:28, 21 Июля 2020 422
17:27, 21 Июля 2020 378
17:16, 21 Июля 2020 388
17:10, 21 Июля 2020 414
15:23, 21 Июля 2020 370
15:08, 21 Июля 2020 750
14:52, 21 Июля 2020 298
14:38, 21 Июля 2020 348
13:33, 21 Июля 2020 390
13:23, 21 Июля 2020 457
12:10, 21 Июля 2020 488

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Беслан Кубрава назначен председателем Госкомитета РА по управлению государственным имуществом и приватизации

Беслан Кубрава назначен председателем Госкомитета РА по управлению государственным имуществом и приватизации

286
16:11, 22 Июля 2020
Беслан Кубрава назначен председателем Госкомитета РА по управлению государственным имуществом и приватизации
В Госкомимуществе новый руководитель.

Сухум. 22 июля. Апсныпресс. Кубрава Беслан Сергеевич назначен председателем Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации. Указ об этом подписал президент Аслан Бжания 22 июля.

Беслан Сергеевич Кубрава родился в 1960 году в городе Ткварчели.

В 1983 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт. После окончания института работал в г. Ленинграде на различных должностях, занимался вопросами труда и заработной платы.

Прошел срочную службу в рядах Советской Армии, а по её окончании возвратился в г. Ткуарчал, где работал инструктором Горкома партии.

С 1986 по 1989 год - заведующий финансовым отделом Ткуарчалского Горисполкома, а с 1989 по 1994 год - начальник Налоговой инспекции г. Ткуарчал.

С 1994 по 1998 гг. - председатель Налоговой службы Республики Абхазия.

С 1998 по 1999 гг. - министр экономики РА.

С 1999 по 2001 гг. — первый вице-премьер Правительства Республики Абхазия.

С 2001 по 2002 гг. — вице-премьер.

С мая по декабрь 2002 года — министр экономики РА.

С декабря 2002 по апрель 2003 года — начальник Аппарата Кабинета министров РА.

С апреля 2003 по февраль 2005 года — преподаватель Абхазского государственного университета.

С 2005 года по 2011 гг. — вице-премьер и министр финансов РА.

С 2011 по 2014 гг - руководитель Администрации Президента РА.

С 2014 – по настоящее время – доцент кафедры национальной экономики Абхазского Госуниверситета.

Участник Отечественной войны народа Абхазии.

Женат, отец троих сыновей.



Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика