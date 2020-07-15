Беслан Кубрава назначен председателем Госкомитета РА по управлению государственным имуществом и приватизации

Кубрава Беслан Сергеевич назначен председателем Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации. Указ об этом подписал президент Аслан Бжания 22 июля.

Беслан Сергеевич Кубрава родился в 1960 году в городе Ткварчели.

В 1983 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт. После окончания института работал в г. Ленинграде на различных должностях, занимался вопросами труда и заработной платы.

Прошел срочную службу в рядах Советской Армии, а по её окончании возвратился в г. Ткуарчал, где работал инструктором Горкома партии.

С 1986 по 1989 год - заведующий финансовым отделом Ткуарчалского Горисполкома, а с 1989 по 1994 год - начальник Налоговой инспекции г. Ткуарчал.

С 1994 по 1998 гг. - председатель Налоговой службы Республики Абхазия.

С 1998 по 1999 гг. - министр экономики РА.

С 1999 по 2001 гг. — первый вице-премьер Правительства Республики Абхазия.

С 2001 по 2002 гг. — вице-премьер.

С мая по декабрь 2002 года — министр экономики РА.

С декабря 2002 по апрель 2003 года — начальник Аппарата Кабинета министров РА.

С апреля 2003 по февраль 2005 года — преподаватель Абхазского государственного университета.

С 2005 года по 2011 гг. — вице-премьер и министр финансов РА.

С 2011 по 2014 гг - руководитель Администрации Президента РА.

С 2014 – по настоящее время – доцент кафедры национальной экономики Абхазского Госуниверситета.

Участник Отечественной войны народа Абхазии.

Женат, отец троих сыновей.