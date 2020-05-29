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Беслан Эшба подписал Распоряжение о систематизации жилищного фонда города

11:53, 4 Июня 2020
Беслан Эшба подписал Распоряжение о систематизации жилищного фонда города
Домоуправлениям в течение месяца предписано предоставить информацию о количестве квартир, находящихся в муниципальной и частной собственности, а также количестве бесхозяйных квартир.

Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба провел совещание с начальниками домоуправлений столицы. Об этом сообщается на сайте столичной Администрации.

Открывая совещание, мэр отметил, что слабо поставлено взаимодействие между домоуправлениями, Администрацией города и жителями. «Прямого взаимодействия нет. Оно отсутствует. Мы не можем сказать, сколько в районе людей проживает, сколько прописанных, но не находятся по месту прописки», - сказал Беслан Эшба.

Распоряжением главы Администрации Сухума Беслана Эшба «О систематизации жилищного фонда города Сухум» в мэрии создан новый департамент, который будет заниматься жилищно-коммунальным хозяйством. Согласно документу, домоуправлениям в течение месяца предписано предоставить информацию о количестве квартир, находящихся в муниципальной и частной собственности, а также количестве бесхозяйных квартир.

БТИ Администрации Сухума должно предоставить департаменту жилищно-коммунального хозяйства и всем домоуправлениям информацию о собственниках квартир в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых столичной Администрацией.

Правовому отделу Администрации города Сухум поручено подготовить проект договора оказания услуг собственникам квартир в многоквартирных жилых домах, а также проект предложений по внесению изменений в действующее жилищное законодательство, регулирующее порядок содержания общего имущества собственниками квартир в многоквартирном жилом доме.

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