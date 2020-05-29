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Беслан Джопуа провел совещание по проблемам сохранения экологии и биоресурсов страны
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20:41, 4 Июня 2020
На совещание в первому вице-премьеру были приглашены руководители профильных ведомств.
Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа на совещании с участием председателя Государственного комитета РА по экологии Савелия Читанава, руководителя Государственной инспекции РА по карантину растений Аркадия Джинджия, начальника Государственной ветеринарной службы РА Романа Джопуа, начальника Службы защиты растений РА Минсельхоза Владимира Герия обсудил проблемы сохранения экологии и биоресурсов страны.
Руководители профильных ведомств доложили о результатах мониторинга состояния сельхозкультур и эффективности борьбы с вредителеями. Так, по словам Герия, важно обработать растения фунгицидами от мраморного клопа до конца июня. Обсуждался план предупредительных работ против пальмового долгоносика и грибковых заболеваний ореха.
Кроме того, на совещании отметили необходимость усиления контроля за сохранением биоресурсов страны. В частности, речь шла о протиодействии браконьерству в местах нереста рыбы и устьях рек.
Первый вице-премьер подчеркнул, что нужно ужесточать меры ответственности за использование во время рыбалки электрического тока, взрывов, токсичных химических веществ.
Также, Беслан Джопуа обратил внимание на необходимость упорядочения добычи рыбы во время путины. Например, при утверждении допустимого улова целесообразно распределять квоты только между промышленными предприятиями по переработке рыбы и запретить в это время экспорт свежей рыбы. По его словам, важно обеспечить внутренний рынок свежей рыбой.
По итогам совещания, Государственной инспекции РА по карантину растений поручено оптимизировать штатный состав районных отделений, а также обеспечить на границах работу стационарных лабораторных комплексов.
Государственной ветеринарной службе РА поручено улучшить работу в районах, проводить плановые мероприятия по вакцинации домашнего скота без отклонения от графика, реагировать на экстренные вызовы специалистов в районы.
Беслан Джопуа рекомендовал наладить межведомственное взаимодействие в работе по борьбе с вредителями, а также болезнями растений и животных.
Сухум. 4 июня. Апсныпресс. Первый вице-премьер Абхазии Беслан Джопуа на совещании с участием председателя Государственного комитета РА по экологии Савелия Читанава, руководителя Государственной инспекции РА по карантину растений Аркадия Джинджия, начальника Государственной ветеринарной службы РА Романа Джопуа, начальника Службы защиты растений РА Минсельхоза Владимира Герия обсудил проблемы сохранения экологии и биоресурсов страны.
Руководители профильных ведомств доложили о результатах мониторинга состояния сельхозкультур и эффективности борьбы с вредителеями. Так, по словам Герия, важно обработать растения фунгицидами от мраморного клопа до конца июня. Обсуждался план предупредительных работ против пальмового долгоносика и грибковых заболеваний ореха.
Кроме того, на совещании отметили необходимость усиления контроля за сохранением биоресурсов страны. В частности, речь шла о протиодействии браконьерству в местах нереста рыбы и устьях рек.
Первый вице-премьер подчеркнул, что нужно ужесточать меры ответственности за использование во время рыбалки электрического тока, взрывов, токсичных химических веществ.
Также, Беслан Джопуа обратил внимание на необходимость упорядочения добычи рыбы во время путины. Например, при утверждении допустимого улова целесообразно распределять квоты только между промышленными предприятиями по переработке рыбы и запретить в это время экспорт свежей рыбы. По его словам, важно обеспечить внутренний рынок свежей рыбой.
По итогам совещания, Государственной инспекции РА по карантину растений поручено оптимизировать штатный состав районных отделений, а также обеспечить на границах работу стационарных лабораторных комплексов.
Государственной ветеринарной службе РА поручено улучшить работу в районах, проводить плановые мероприятия по вакцинации домашнего скота без отклонения от графика, реагировать на экстренные вызовы специалистов в районы.
Беслан Джопуа рекомендовал наладить межведомственное взаимодействие в работе по борьбе с вредителями, а также болезнями растений и животных.
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