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Беслан Джопуа провёл встречу с представителями ПРООН
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16:50, 25 Июня 2020
На встрече речь шла о результатах работы программ развития сельских территорий, которые реализуют в Абхазии ЕС совместно с ПРООН.
Сухум. 25 июня. Апсныпресс. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства РА Беслан Джопуа провёл встречу с представителями Программ развития ООН в Абхазии. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.
На встрече речь шла о результатах работы программ развития сельских территорий, которые реализуют в Абхазии ЕС совместно с ПРООН.
Беслан Джопуа познакомился с организаторами мероприятий по поддержке сельского производителя в районах, ознакомился с результатами и отчётами о реализованных проектах, заслушал доклад о предстоящих планах.
По мнению Джопуа, встречи организаций, осуществляющих поддержку населению в области развития хозяйства с государственными структурами, должны стать регулярными для того, чтобы совместно определять рациональные механизмы и подходы к решениям основных задач.
По словам первого вице-премьера, министра сельского хозяйства, есть направления, над которыми важно продолжать работать: это борьба с вредителями растений, выявление новых оптимальных биологически безопасных подходов к истреблению вредоносных насекомых и болезней растений.
Он также подчеркнул, что есть смысл совместно приступать к решению новых задач – созданию малых предприятий по переработке овощей и фруктов, реализовывать программу по закладке фруктовых садов на имеющихся территориях.
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