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Беслан Джопуа проинспектировал объекты сельхозпереработки
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19:10, 21 Мая 2020
Первый вице-премьер Республики Абхазия совершил рабочую поездку.
Сухум. 21 мая. Апсныпресс. Первый вице-премьер Республики Абхазия Беслан Джопуа совершил рабочую поездку в Гулрыпшский и Очамчырский районы, где осмотрел объекты сельхозпереработки. Об этом сообщается на сайте Кабмина РА.
Как говорится в сообщении, руководитель республиканского унитарного предприятия «Абхазпродэкспорт» Амиран Лагвилава рассказал вице-премьеру о плодоовощехранилище: «Наша главная задача – обеспечить фермерам, крестьянам беспрепятственный доступ на внешние рынки, закупка продукции, хранение, формирование экспортных партий, вывоз продукта и его сбыта на внешнем рынке».
Лагвилава напомнил, что РУП «Абхазпродэкспорт» создан в 2017 году, владеет плодовоовощным хранилищем, расположенным в пос. Агудзера Гулрыпшского района. Овощехранилище было построено на средства, выделенные в сумме 118 млн рублей в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Хранилище введено в эксплуатацию в 2014 году. Общая площадь 12 холодильных камер 1 404 м2, вместимостью 2 500-2 700 тонн. Объем, принятой в 2019 году продукции, – 500 тонн.
«Нам надо постепенно заниматься поддержкой предпринимательской деятельности по выращиванию фруктов, овощей и другой продукции на личных участках жителей районов. Хорошие показатели в этой отрасли смогут обеспечить и продовольственную безопасность государства. Пандемия наглядно показала, что важно иметь собственную продукцию. Овощехранилище должно в полной мере выполнять возложенную на него функцию», – сказал первый вице-премьер Беслан Джопуа.
Также вице-премьер осмотрел завод по очистке и фасовке мёда в селе Кындыг. РУП «Абхазмёд» Министерства сельского хозяйства также построен на средства, выделенные в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию РА, принято на балланс Минсельхоза в 2019 году.
Сметная стоимость завода, с учётом оборудования, составляет 41 млн рублей.
Директора РУП Даур Тугуш рассказал о ситуации на объекте: «В декабре 2018 года Министерство сельского хозяйства выделило денежные средства в размере 10 млн рублей на закупку мёда у населения. На выделенные средства было закуплено 33 тонны мёда по цене 300 рублей за кг. Однако дальнейшая реализация фасованного меда оказалась затруднительной, так как на территории Российской Федерации оптовые цены на мёд значительно ниже 300 рублей, в связи с чем продукция РУП «Абхазмёд» является неконкурентной. В дальнейшем, при снижении закупочных цен на сырьё, есть перспектива выхода на российский рынок».
Беслан Джопуа осмотрел оборудование завода, полуавтоматическую линию, помещения для проведения лабораторных исследований и хранения фасованной продукции. «Задачи, которые ставило Правительство, сегодня не выполняются. В первую очередь, это – закупка сельхозпродукции у крестьян, ее хранение и переработка. Сегодня, к сожалению, ни одно из этих предприятий не работает в этом направлении. Завод готов очищать и фасовать до 2 тонн продукции в день, но этого не делается, будем разбираться», – подытожил Джопуа.
Сухум. 21 мая. Апсныпресс. Первый вице-премьер Республики Абхазия Беслан Джопуа совершил рабочую поездку в Гулрыпшский и Очамчырский районы, где осмотрел объекты сельхозпереработки. Об этом сообщается на сайте Кабмина РА.
Как говорится в сообщении, руководитель республиканского унитарного предприятия «Абхазпродэкспорт» Амиран Лагвилава рассказал вице-премьеру о плодоовощехранилище: «Наша главная задача – обеспечить фермерам, крестьянам беспрепятственный доступ на внешние рынки, закупка продукции, хранение, формирование экспортных партий, вывоз продукта и его сбыта на внешнем рынке».
Лагвилава напомнил, что РУП «Абхазпродэкспорт» создан в 2017 году, владеет плодовоовощным хранилищем, расположенным в пос. Агудзера Гулрыпшского района. Овощехранилище было построено на средства, выделенные в сумме 118 млн рублей в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Хранилище введено в эксплуатацию в 2014 году. Общая площадь 12 холодильных камер 1 404 м2, вместимостью 2 500-2 700 тонн. Объем, принятой в 2019 году продукции, – 500 тонн.
«Нам надо постепенно заниматься поддержкой предпринимательской деятельности по выращиванию фруктов, овощей и другой продукции на личных участках жителей районов. Хорошие показатели в этой отрасли смогут обеспечить и продовольственную безопасность государства. Пандемия наглядно показала, что важно иметь собственную продукцию. Овощехранилище должно в полной мере выполнять возложенную на него функцию», – сказал первый вице-премьер Беслан Джопуа.
Также вице-премьер осмотрел завод по очистке и фасовке мёда в селе Кындыг. РУП «Абхазмёд» Министерства сельского хозяйства также построен на средства, выделенные в рамках Комплексного плана содействия социально-экономическому развитию РА, принято на балланс Минсельхоза в 2019 году.
Сметная стоимость завода, с учётом оборудования, составляет 41 млн рублей.
Директора РУП Даур Тугуш рассказал о ситуации на объекте: «В декабре 2018 года Министерство сельского хозяйства выделило денежные средства в размере 10 млн рублей на закупку мёда у населения. На выделенные средства было закуплено 33 тонны мёда по цене 300 рублей за кг. Однако дальнейшая реализация фасованного меда оказалась затруднительной, так как на территории Российской Федерации оптовые цены на мёд значительно ниже 300 рублей, в связи с чем продукция РУП «Абхазмёд» является неконкурентной. В дальнейшем, при снижении закупочных цен на сырьё, есть перспектива выхода на российский рынок».
Беслан Джопуа осмотрел оборудование завода, полуавтоматическую линию, помещения для проведения лабораторных исследований и хранения фасованной продукции. «Задачи, которые ставило Правительство, сегодня не выполняются. В первую очередь, это – закупка сельхозпродукции у крестьян, ее хранение и переработка. Сегодня, к сожалению, ни одно из этих предприятий не работает в этом направлении. Завод готов очищать и фасовать до 2 тонн продукции в день, но этого не делается, будем разбираться», – подытожил Джопуа.
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