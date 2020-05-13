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Беслан Джопуа представил Теймураза Хишба коллективу Министерства туризма
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19:15, 13 Мая 2020
Ранее был подписан Указ о назначении Теймураза Хишба министром туризма.
Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Первый вице-премьер Республики Абхазия Беслан Джопуа представил коллективу Министерства туризма нового руководителя Теймураза Хишба.
Беслан Джопуа пожелал Теймуразу Хишба удачи в работе: «Думаю, с вашей помощью коллектив сможет добиться успехов. Туризм под угрозой из-за пандемии коронавируса. Уверен, вы приложите усилия, чтобы сделать все необходимое на сегодняшний день».
Со своей стороны, Теймураз Хишба заверил вице-премьера и коллектив ведомства, что все положительные тенденции, намеченные экс-министром Автандилом Гарцкия, будут продолжены: «Абхазия – туристическая страна. Мы будем работать, вместе будем искать новые пути развития абхазского туризма, учитывая сегодняшние реалии».
Экс-министр Автандил Гарцкия поблагодарил коллектив: «Хочу вам всем пожелать дальнейших успехов. Сейчас сложный период для туротрасли во всём мире. Но, я думаю, несмотря ни на что, государство и отрасль должны функционировать. Хочу пожелать новому руководству удачи».
Сухум. 13 мая. Апсныпресс. Первый вице-премьер Республики Абхазия Беслан Джопуа представил коллективу Министерства туризма нового руководителя Теймураза Хишба.
Беслан Джопуа пожелал Теймуразу Хишба удачи в работе: «Думаю, с вашей помощью коллектив сможет добиться успехов. Туризм под угрозой из-за пандемии коронавируса. Уверен, вы приложите усилия, чтобы сделать все необходимое на сегодняшний день».
Со своей стороны, Теймураз Хишба заверил вице-премьера и коллектив ведомства, что все положительные тенденции, намеченные экс-министром Автандилом Гарцкия, будут продолжены: «Абхазия – туристическая страна. Мы будем работать, вместе будем искать новые пути развития абхазского туризма, учитывая сегодняшние реалии».
Экс-министр Автандил Гарцкия поблагодарил коллектив: «Хочу вам всем пожелать дальнейших успехов. Сейчас сложный период для туротрасли во всём мире. Но, я думаю, несмотря ни на что, государство и отрасль должны функционировать. Хочу пожелать новому руководству удачи».
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