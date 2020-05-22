Беслан Джопуа представил Беслана Халваш коллективу Госкомитета по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию

Новый председатель Госкомитета РА назначен Указом Президента.



Сухум. 22 мая. Апсныпресс. Первый вице-премьер Республики Абхазия Беслан Джопуа представил коллективу Государственного комитета РА по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию нового председателя Беслана Халваш.



Беслан Джопуа напомнил коллективу, что руководитель нового ведомства обладает большим опытом работы в сфере связи и массовых коммуникаций, участвовал в создании государственных структур системы. По его словам, необходимость создания нового ведомства руководство страны связывает с новыми задачами, стоящими перед страной. «Без цифрового развития сегодня немыслимо развитие многих сфер жизнедеятельности государства – экономической, социальной, обеспечения безопасности страны. Цифровизация стала основой современных технологий в области медицины, образования, оказания государственных услуг гражданам. На новое ведомство руководство страны возлагает ответственность по организации деятельности в данной сфере», - сказал Джопуа.



Со своей стороны, Беслан Халваш отметил, что усилиями каждого сотрудника коллектив сможет реализовать все цели и задачи, которые руководство страны поставило перед ведомством.



Экс-руководитель Госкомитета Робестан Габлия пожелал Беслану Халваш удачи и поздравил с назначением: «Вы профессионал с большой Буквы, знающий свое дело. Желаю вам удачи и успеха в работе. Я бы хотел коллективу, с которым проработал больше трёх лет, сказать спасибо. Благодарю вас всех. Вы молодые, амбициозные, образованные, всегда будете востребованы в стране».



