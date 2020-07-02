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Беслан Джопуа ознакомился с ходом работ по обработке растений от насекомого-вредителя в Гудаутском районе

74
16:32, 7 Июля 2020
Беслан Джопуа ознакомился с ходом работ по обработке растений от насекомого-вредителя в Гудаутском районе
Мероприятия Минсельзоза по лечению растений от американской белой бабочки будут проходить во всех районах Абхазии до середины августа.

Сухум. 7 июля. Апсныпресс. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа ознакомился с ходом работ по обработке растений от насекомого-вредителя – американской белой бабочки в Гудаутском районе. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина.

В рамках совместной работы Минсельхоза и Администрации Гудаутского района профилактика заболеваний и лечение уже заражённых культур проходит с 26 июня путём обработки препаратом «Герольд». В ближайшее время планируется обработка растений в сёлах Ачандара и Мгудзырхуа.

При районных машинно-технических станциях созданы рабочие группы по борьбе с вредителем.

Мероприятия Министерства по лечению растений от американской белой бабочки будут проходить во всех районах Абхазии до середины августа.

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