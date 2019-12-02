Беслан Барциц призвал нового исполняющего обязанности главы Галского района держать планку достижений

Со своей стороны, Омар Бганба поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность, что поставленные задачи будут выполнены. «С первых же дней я хочу объехать район, встретиться с главами и активом сел, чтобы узнать о существующих проблемах и какую помощь необходимо оказать. Дальше будем ставить перед собой задачи и выполнять их», – поделился планами Бганба.

Бганба Омар Адгурович, родился 26 августа 1969 года в г. Ткуарчал.