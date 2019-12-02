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Беслан Барциц призвал нового исполняющего обязанности главы Галского района держать планку достижений
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12:27, 9 Декабря 2019
Исполняющий обязанности главы Галского района Омар Бганба представлен коллективу районной Администрации.
Сухум. 9 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Руководитель Администрации Президента Абхазии Беслан Барциц представил исполняющего обязанности главы Галского района Омара Бганба коллективу районной Администрации.
При этом, Барциц подчеркнул положительную динамику экономических показателей района: «Пять лет назад ситуация в Галском районе, социально-экономическое положение, культура и образование были на другом уровне. Сейчас район выходит на лидирующие позиции».
Барциц привел цифры: «В 2014 году бюджет района был на уровне 119 миллионов рублей. В 2019 году – уже более 200 миллионов рублей». И по его словам, задача нового главы района – продолжать начинания, не опуская планку достижений.
Со своей стороны, Омар Бганба поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность, что поставленные задачи будут выполнены. «С первых же дней я хочу объехать район, встретиться с главами и активом сел, чтобы узнать о существующих проблемах и какую помощь необходимо оказать. Дальше будем ставить перед собой задачи и выполнять их», – поделился планами Бганба.
(АП): Бганба Омар Адгурович, родился 26 августа 1969 года в г. Ткуарчал.
В 1985 году закончил Арасадзыхскую среднюю школу.
1987-1988 гг. – служба в Советской армии.
1989-1996 гг. – учеба в Московском автомобильно-дорожном институте.
С 2007 по 2016 гг. – коммерческая деятельность, гендиректор ООО «Скорпион».
С 2016 года по 5 декабря 2019 г. – глава Администрации пос. Гулрыпш.
Женат, отец троих детей.
Сухум. 9 декабря. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Руководитель Администрации Президента Абхазии Беслан Барциц представил исполняющего обязанности главы Галского района Омара Бганба коллективу районной Администрации.
При этом, Барциц подчеркнул положительную динамику экономических показателей района: «Пять лет назад ситуация в Галском районе, социально-экономическое положение, культура и образование были на другом уровне. Сейчас район выходит на лидирующие позиции».
Барциц привел цифры: «В 2014 году бюджет района был на уровне 119 миллионов рублей. В 2019 году – уже более 200 миллионов рублей». И по его словам, задача нового главы района – продолжать начинания, не опуская планку достижений.
Со своей стороны, Омар Бганба поблагодарил за оказанное доверие и выразил уверенность, что поставленные задачи будут выполнены. «С первых же дней я хочу объехать район, встретиться с главами и активом сел, чтобы узнать о существующих проблемах и какую помощь необходимо оказать. Дальше будем ставить перед собой задачи и выполнять их», – поделился планами Бганба.
(АП): Бганба Омар Адгурович, родился 26 августа 1969 года в г. Ткуарчал.
В 1985 году закончил Арасадзыхскую среднюю школу.
1987-1988 гг. – служба в Советской армии.
1989-1996 гг. – учеба в Московском автомобильно-дорожном институте.
С 2007 по 2016 гг. – коммерческая деятельность, гендиректор ООО «Скорпион».
С 2016 года по 5 декабря 2019 г. – глава Администрации пос. Гулрыпш.
Женат, отец троих детей.
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