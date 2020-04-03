Беслан Барателия: режим выплат пенсий и зарплат обычный, наличности достаточно, никто не пострадает

Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия выступил с обращением.



Сухум. 3 апреля. Апсныпресс. Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателия обратился к населению страны и пояснил порядок работы банковской системы в условиях введенного чрезвычайного положения.



В обращении говорится: «Банковская система Республики Абхазия перешла на ограниченный режим работ. Почти все коммерческие банки сократили рабочее время до 13:00 -15:00. Закрыты некоторые отделения, ограничено количество работников. Все это делается для того, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции и обеспечить здоровье, как сотрудников банков, так и клиентов. Необходимо отметить, что в соответствии с рекомендациями санэпидемстанции, проводятся все мероприятия, связанные с обработкой помещений и банкоматов. К сожалению, возможность обрабатывать купюры нет, поэтому рекомендация – как можно меньше контактировать с наличностью и по возможности использовать индивидуальные банковские карты для оплаты товаров и услуг. При обращении к банкоматам не вводить ПИН-коды и цифры суммы вручную, старайтесь использовать перчатки и дезинфицирующие средства».



Как подчеркнул Барателия, в целом, банковская система работает в обычном режиме, проводятся все платежи: «Были панические настроения в период введения чрезвычайной ситуации и закрытия границы, но все успокоились. Банкоматы выдержали нагрузку. В прошлом месяце было снято рекордное количество наличности. За один месяц через банкоматы выдано 1 млрд 300 млн наличности, преимущественно, в период введения ЧП и закрытия рынка. Сейчас ситуация спокойная и стабильна. Сейчас банковская система обеспечена наличностью. Режим выплат пенсии и зарплат обычный, наличности достаточно, никто не пострадает. Призываю всех не паниковать и не нагнетать обстановку!»



Особо Барателия обратился к пенсионерам: «Совсем скоро начнётся выдача российской пенсии. В этом месяце Пенсионный фонд РФ перечислил средства раньше, чем обычно, соответственно, пенсия будет выдаваться раньше. Просьба к пенсионерам – не собираться большими группами у банкоматов. Старайтесь приходить не в первый день ее поступления, чтобы избежать распространения вируса и сохранить здоровье».



Барателия пояснил, как будут обслуживаться кредиты: «Национальный банк с пониманием относится к проблемам людей, тем не менее, мы не можем обязать коммерческие банки приостанавливать начисление процентов или пересматривать графики. Я обратился с рекомендацией к коммерческим банкам и попросил учесть финансовое положение заёмщиков. В случае, если у того или иного лица, индивидуального предпринимателя или фирмы возникли проблемы с ведением своей деятельности, заёмщики могут обратиться в банк с просьбой о реструктуризации долга. То же самое касается и людей, которые взяли зарплатный кредит. В первую очередь, я хотел бы сказать о Сберегательном банке, поскольку он является не только коммерческим банком, но и государственным. Собственником Сбербанка является Нацбанк. Поэтому клиенты Сбербанка, которые взяли ранее кредиты на бизнес-проекты или иные цели, и у которых значительно ухудшилась финансовая ситуация, могут обратиться в банк с просьбой о реструктуризации, о продлении срока и пересмотре графика возврата кредитов».



«В целом ситуация стабильная. Самое главное – не поддаваться панике, спокойно общаться с банком и, приходя, соблюдать все меры безопасности.

Многие коммерческие банки, значительно сократив количество сотрудников, впускают в помещение банков по одному или два клиента, не более. Хочу, чтобы вы с пониманием относились к этому, поскольку речь идёт о здоровье. Значительное количество людей, заходящих в банк одновременно, увеличивают шанс распространения инфекции. В этом месяце, в виде исключения, выдача пенсии, в частности, в городе Сухум и в других городах, где в отделениях банка имеются банкоматы, будет осуществляться исключительно через банкоматы. Мы постараемся не допустить выдачу пенсии в помещении, которое плохо проветривается и где риск распространения инфекции достаточно высок. Сотрудники банков будут помогать людям, которые не могут самостоятельно снять пенсию», – подытожил Барателия.

