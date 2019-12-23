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Беслан Барателия избран Председателем Национального банка Абхазии
12:48, 26 Декабря 2019
Соответствующее Постановление принято парламентариями единогласно.
Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. Елена Полуян/Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания - Парламента РА на должность Председателя Национального банка Абхазии был представлен Беслан Барателия.
По итогам тайного голосования Постановление Народного Собрания- Парламента РА «О назначении Беслана Барателия председателем Нацбанка Республики Абхазия» было принято единогласно.
Сухум. 26 декабря. Апсныпресс. Елена Полуян/Лана Цвижба. На сессии Народного Собрания - Парламента РА на должность Председателя Национального банка Абхазии был представлен Беслан Барателия.
По итогам тайного голосования Постановление Народного Собрания- Парламента РА «О назначении Беслана Барателия председателем Нацбанка Республики Абхазия» было принято единогласно.
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