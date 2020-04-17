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Беслан Агрба поздравил Аслана Бжания с вступлением в должность Президента Республики Абхазия

11:55, 24 Апреля 2020
Беслан Агрба поздравил Аслана Бжания с вступлением в должность Президента Республики Абхазия

«Обозначенный в Вашей программе курс на глубокие преобразования всех ветвей власти дают надежду на то, что Вам удастся создать эффективный и самодостаточный механизм, способный решать многоплановые задачи в самых сложных условиях», - отмечается в поздравлении.

Сухум. 24 апреля. Апсныпресс. Председатель Правления Московской абхазской диаспоры  Беслан Агрба поздравил Аслана Бжания с вступлением в должность Президента Республики Абхазия.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Аслан Георгиевич!

От себя лично и от имени Московской абхазской диаспоры примите мои искренние поздравления в связи с вступлением в должность Президента Республики Абхазия!

Обозначенный в Вашей программе курс на глубокие преобразования всех ветвей власти дают надежду на то, что Вам удастся создать эффективный и самодостаточный механизм, способный решать многоплановые задачи в самых сложных условиях. 

Высокое доверие народа, оказанное Вам на прошедших выборах, открывает все возможности для консолидации нашего общества и реализации всех необходимых реформ с целью создания потенциала для быстрого экономического роста республики, эффективного решения социальных, внешнеполитических проблем и интеграции Абхазии в мировое сообщество. 

Московская абхазская диаспора всегда оказывала поддержку нашему государству на всех этапах его становления. 

Мы готовы и дальше включиться в программы развития Абхазии во всех сферах и будем оказывать содействие всем Вашим созидательным начинаниям. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, созидательной энергии оптимизма, благополучия, плодотворной работы на благо абхазского народа!»

 

 


 


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