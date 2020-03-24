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Беслан Агрба поздравил Аслана Бжания с победой на выборах Президента Абхазии

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23:00, 23 Марта 2020
Беслан Агрба поздравил Аслана Бжания с победой на выборах Президента Абхазии
«Ваша победа открывает для Абхазии новую страницу доверия и надежды на глубокие преобразования, так необходимые нашей стране», - отмечается в поздравлении.

Сухум. 23 марта. Апсныпресс. Глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба поздравил Аслана Бжания с избранием на пост Президента Абхазии.

В поздравлении говорится:
«Уважаемый Аслан Георгиевич! Поздравляю Вас с убедительной победой на выборах в Президенты Республики Абхазия.

Ваша победа открывает для Абхазии новую страницу доверия и надежды на глубокие преобразования, так необходимые нашей стране.

Я искренне желаю Вам успехов в реализации всех Ваших планов по достижению благополучия и процветания нашего молодого государства.

Московская абхазская диаспора в моем лице и в лице других ее представителей открыта к сотрудничеству и взаимодействию. Мы готовы оказывать поддержку всем значимым преобразованиям, а также участвовать в созидательных инициативах и проектах, связанных с развитием государства во всех областях».

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