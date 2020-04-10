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Башара Асада с Днем независимости Сирии

10:30, 17 Апреля 2020
Башара Асада с Днем независимости Сирии
«Этот праздник олицетворяет символ мужества, самоотверженности и преданности Родине, веры и надежды для последующих поколений»,- отметил Бганба.

Сухум. 17 апреля. Апсныпресс. Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия Валерий Бганба поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с Днем независимости Сирии.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Примите мои искренние поздравления с национальным праздником — Днем независимости.

Дата 17 апреля стала знаковым событием в истории сирийского народа, важнейшим этапом на пути становления государства. Этот праздник олицетворяет символ мужества, самоотверженности и преданности Родине, веры и надежды для последующих поколений.

Мы всегда с благодарностью будем помнить неоценимую поддержку, которую оказала Сирийская Арабская Республика народу Абхазии, признав Республику Абхазия как самостоятельное, суверенное государство.

Выражаю уверенность, что дальнейшее укрепление двусторонних отношений, основывающихся на прочных традициях дружбы, будет служить надежной основой для укрепления абхазо-­сирийского стратегического партнерства на пользу народов Абхазии и Сирии.

В этот знаменательный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых побед и свершений на посту Президента, а всему дружественному народу Сирийской Арабской Республики — мира, благополучия и процветания».

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