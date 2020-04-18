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Башар Асад поздравил Валерия Бганба с наступающим праздником Светлой Пасхи

22:00, 18 Апреля 2020
Башар Асад поздравил Валерия Бганба с наступающим праздником Светлой Пасхи
Башар Асад пожелал Абхазии стабильности, мира, дальнейшего прогресса и процветания.

Сухум. 18 апреля. Апсныпресс. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад поздравил исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба с наступающим праздником Воскресения Христова:

«Уважаемый Валерий Рамшухович!

По случаю Светлой Пасхи позвольте выразить Вам и дружественному народу Республики Абхазия самые теплые поздравления и наилучшие пожелания, а Вашей стране  - стабильности, мира, дальнейшего прогресса и процветания.

Позвольте также пожелать Вам и Вашему народу мира и добра, особенно в свете нынешних сложных обстоятельств, которые переживает весь мир».

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