Башар Асад поздравил Валерия Бганба с наступающим праздником Светлой Пасхи

Башар Асад пожелал Абхазии стабильности, мира, дальнейшего прогресса и процветания.



Сухум. 18 апреля. Апсныпресс. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад поздравил исполняющего обязанности Президента Республики Абхазия Валерия Бганба с наступающим праздником Воскресения Христова:



«Уважаемый Валерий Рамшухович!



По случаю Светлой Пасхи позвольте выразить Вам и дружественному народу Республики Абхазия самые теплые поздравления и наилучшие пожелания, а Вашей стране - стабильности, мира, дальнейшего прогресса и процветания.



Позвольте также пожелать Вам и Вашему народу мира и добра, особенно в свете нынешних сложных обстоятельств, которые переживает весь мир».

