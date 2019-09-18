17:30, 19 Сентября 2019 81
17:13, 19 Сентября 2019 78
16:48, 19 Сентября 2019 755
15:07, 19 Сентября 2019 173
14:14, 19 Сентября 2019 745
13:53, 19 Сентября 2019 356
10:49, 19 Сентября 2019 344
08:38, 19 Сентября 2019 289
16:43, 18 Сентября 2019 719
16:15, 18 Сентября 2019 1182
16:11, 18 Сентября 2019 311
15:31, 18 Сентября 2019 490
13:29, 18 Сентября 2019 485
12:16, 18 Сентября 2019 357
10:35, 18 Сентября 2019 1761
15:17, 17 Сентября 2019 484
15:14, 17 Сентября 2019 519
13:16, 17 Сентября 2019 890
10:42, 17 Сентября 2019 1076
16:08, 16 Сентября 2019 709
14:43, 16 Сентября 2019 353
14:03, 16 Сентября 2019 1689
13:25, 16 Сентября 2019 427
11:04, 16 Сентября 2019 412
17:00, 15 Сентября 2019 579
Популярное
16.09.2019 1690
13.09.2019 1392
13.09.2019 1340
18.09.2019 1182
13.09.2019 1102
17.09.2019 1076
12.09.2019 974
Башар Асад поздравил Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Президента Абхазии
35
17:30, 19 Сентября 2019
«Мы ожидаем продолжения наших совместных усилий по строительству крепких отношений между нашими странами в интересах наших братских народов», - отметил Президент Сирии.
Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба по случаю его переизбрания на пост Президента.
В послании Башара Асада, в частности, говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Мне доставляет большую радость поздравить Вас с подтверждением доверия к Вам абхазского народа и Вашим избранием на второй президентский срок. Желаю Вам дальнейших успехов и новых достижений на Вашем пути во благо народа Абхазии.
Мы ожидаем продолжения наших совместных усилий по строительству крепких отношений между нашими странами в интересах наших братских народов. Фундаментом этих отношений стал Ваш визит в Сирию в прошлом году.
Желаю Вам, Господин Президент, всего наилучшего, крепкого здоровья, счастья и примите уверения в моем высоком к Вам уважении и почтении».
Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба по случаю его переизбрания на пост Президента.
В послании Башара Асада, в частности, говорится:
«Уважаемый Рауль Джумкович!
Мне доставляет большую радость поздравить Вас с подтверждением доверия к Вам абхазского народа и Вашим избранием на второй президентский срок. Желаю Вам дальнейших успехов и новых достижений на Вашем пути во благо народа Абхазии.
Мы ожидаем продолжения наших совместных усилий по строительству крепких отношений между нашими странами в интересах наших братских народов. Фундаментом этих отношений стал Ваш визит в Сирию в прошлом году.
Желаю Вам, Господин Президент, всего наилучшего, крепкого здоровья, счастья и примите уверения в моем высоком к Вам уважении и почтении».
Погода
Курс валют
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.