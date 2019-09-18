Башар Асад поздравил Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Президента Абхазии

«Мы ожидаем продолжения наших совместных усилий по строительству крепких отношений между нашими странами в интересах наших братских народов», - отметил Президент Сирии.



Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба по случаю его переизбрания на пост Президента.



В послании Башара Асада, в частности, говорится:



«Уважаемый Рауль Джумкович!



Мне доставляет большую радость поздравить Вас с подтверждением доверия к Вам абхазского народа и Вашим избранием на второй президентский срок. Желаю Вам дальнейших успехов и новых достижений на Вашем пути во благо народа Абхазии.



Мы ожидаем продолжения наших совместных усилий по строительству крепких отношений между нашими странами в интересах наших братских народов. Фундаментом этих отношений стал Ваш визит в Сирию в прошлом году.



Желаю Вам, Господин Президент, всего наилучшего, крепкого здоровья, счастья и примите уверения в моем высоком к Вам уважении и почтении».