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Башар Асад поздравил Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Президента Абхазии

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17:30, 19 Сентября 2019
Башар Асад поздравил Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Президента Абхазии
«Мы ожидаем продолжения наших совместных усилий по строительству крепких отношений между нашими странами в интересах наших братских народов», - отметил Президент Сирии.

Сухум. 19 сентября. Апсныпресс. Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба по случаю его переизбрания на пост Президента.

В послании Башара Асада, в частности, говорится:

«Уважаемый Рауль Джумкович!

Мне доставляет большую радость поздравить Вас с подтверждением доверия к Вам абхазского народа и Вашим избранием на второй президентский срок. Желаю Вам дальнейших успехов и новых достижений на Вашем пути во благо народа Абхазии.

Мы ожидаем продолжения наших совместных усилий по строительству крепких отношений между нашими странами в интересах наших братских народов. Фундаментом этих отношений стал Ваш визит в Сирию в прошлом году.

Желаю Вам, Господин Президент, всего наилучшего, крепкого здоровья, счастья и примите уверения в моем высоком к Вам уважении и почтении».

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