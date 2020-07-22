Башар аль-Асад принял Посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба

Хутаба вручил верительные грамоты Башару Асаду.







Сухум. 29 июля. Апсныпресс. 28 июля Президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба.







Как сообщается на сайте МИД РА, на торжественном приёме состоялась церемония вручения верительных грамот. Президент Сирии Башар аль-Асад выразил слова почтения президенту Абхазии Аслану Бжания и пожелал всему абхазскому народу мира и процветания.















В свою очередь посол передал слова приветствия от имени Президента Абхазии Аслана Бжания, а также подчеркнул, что учреждение посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республики является историческим событием и важным шагом в развитии и укреплении отношении между двумя странами.







Президент Сирии и посол Абхазии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества дружественных государств в различных сферах, таких как экономика, культура, туризм и спорт.







На встрече также присутствовали министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Валид аль-Муаллем, министр по делам президента САР Мансур Аззам и советник Посольства РА в САР Джанбо Агрба.