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Башар аль-Асад принял Посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба

18:32, 29 Июля 2020
Башар аль-Асад принял Посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба
Хутаба вручил верительные грамоты Башару Асаду.

Сухум. 29 июля. Апсныпресс. 28 июля Президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба.

Как сообщается на сайте МИД РА, на торжественном приёме состоялась церемония вручения верительных грамот. Президент Сирии Башар аль-Асад выразил слова почтения президенту Абхазии Аслану Бжания и пожелал всему абхазскому народу мира и процветания.



В свою очередь посол передал слова приветствия от имени Президента Абхазии Аслана Бжания, а также подчеркнул, что учреждение посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республики является историческим событием и важным шагом в развитии и укреплении отношении между двумя странами.

Президент Сирии и посол Абхазии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества дружественных государств в различных сферах, таких как экономика, культура, туризм и спорт.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Валид аль-Муаллем, министр по делам президента САР Мансур Аззам и советник Посольства РА в САР Джанбо Агрба.

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