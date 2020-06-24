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Банк Абхазии выплатил российский кредит в размере 700 миллионов рублей
18:00, 30 Июня 2020
Выплата основного долга по кредиту осуществлялась с 2014 года.
Сухум. 30 июня. Апсныпресс. Банк Абхазии завершил погашение кредита в размере 700,0 млн рублей, полученного в 2010 году по Договору субординированного кредита №0001 от 7 октября 2010 года. Об этом сообщается на официальном сайте Банка Абхазии.
Как говорится в сообщении, субординированный кредит был предоставлен сроком на 10 лет в рамках исполнения Соглашения, заключенного 6 августа 2010 года между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Абхазия государственного кредита.
Выплата основного долга по кредиту осуществлялась с 2014 года. В июне текущего года Банком Абхазии был осуществлен завершающий платеж в размере 91,6 млн рублей в счет погашения кредита.
Также, за период действия кредитного договора Банком Абхазии были выплачены проценты в размере 131,3 млн рублей.
Сухум. 30 июня. Апсныпресс. Банк Абхазии завершил погашение кредита в размере 700,0 млн рублей, полученного в 2010 году по Договору субординированного кредита №0001 от 7 октября 2010 года. Об этом сообщается на официальном сайте Банка Абхазии.
Как говорится в сообщении, субординированный кредит был предоставлен сроком на 10 лет в рамках исполнения Соглашения, заключенного 6 августа 2010 года между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о предоставлении Республике Абхазия государственного кредита.
Выплата основного долга по кредиту осуществлялась с 2014 года. В июне текущего года Банком Абхазии был осуществлен завершающий платеж в размере 91,6 млн рублей в счет погашения кредита.
Также, за период действия кредитного договора Банком Абхазии были выплачены проценты в размере 131,3 млн рублей.
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