Банк Абхазии: Сбербанком Абхазии систематически совершались операции на общую сумму более 700 млн рублей, имеющие признаки мошеннических

Банк Абхазии распространил комментарий.



Сухум. 4 февраля. Апсныпресс. Банк Абхазии прокомментировал результаты проверки Генпрокуратурой РА деятельности Сбербанка Абхазии.



В комментарии, в частности, говорится:



«Как известно, многие годы в Сбербанке Абхазии были серьезные финансовые проблемы, связанные с неэффективным управлением. За период руководства Сбербанком Абхазии Бганба Т.С. проводились рискованные банковские операции, неэффективная кредитная политика, что привело к накоплению значительных убытков. В результате этого банк столкнулся с колоссальным дефицитом денежных средств, что привело к систематическим задержкам выплат социального характера, в том числе пенсий, несвоевременному исполнению платежей клиентов с задержками в несколько месяцев, а также к регулярному отсутствию денежных средств в большинстве банкоматов Сбербанка Абхазии.



В целях улучшения ситуации в Сбербанке Абхазии, Банком Абхазии периодически направлялись предписания на устранение нарушений в текущей деятельности банка. Но, несмотря на это, руководством Сбербанка Абхазии, в лице Бганба Т.С., не предпринимались соответствующие меры, а финансовое состояние банка продолжало ухудшаться.



13 ноября 2017 года Банком Абхазии была введена временная администрация сроком на 6 месяцев, а в декабре 2017 года Бганба Т.С. был освобожден от занимаемой должности председателя Правления Сбербанка Абхазии.



В течение 6 месяцев временная администрация в составе 17 ведущих специалистов Банка Абхазии проводила работу, направленную, с одной стороны, на предотвращение банкротства Сбербанка Абхазии и его финансовое оздоровление, а, с другой стороны, проводило ревизию финансово-хозяйственной деятельности банка. В результате, было выявлено, что с начала 2000-х годов систематически совершались операции на общую сумму более 700 млн рублей, имеющие признаки мошеннических и недобросовестных действий, в том числе, связанные с использованием токсичных (отсутствующих) средств на притворно открытых корреспондентских счетах за пределами Абхазии.

Не дожидаясь окончания работы временной администрации, Банк Абхазии 4 апреля 2018 года (исх. 17001-4/16) направил все собранные материалы в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия.



В мае 2018 года работа временной администрации была завершена, но, несмотря на это, все основные направления деятельности Сбербанка продолжают курироваться Банком Абхазии».

