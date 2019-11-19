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Бакур Бебия назначен председателем Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия
3251
20:06, 20 Ноября 2019
Соответствующее Распоряжение принято на заседании Правительства Абхазии.
Сухум. 20 ноября. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министров РА было принято Распоряжение о назначении Бакура Бебия председателем Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия.
(АП): Бакур Шарбеевич Бебия родился 22 декабря 1977 года в г. Очамчыра.
Окончил Московский государственный социальный университет, направление «Юриспруденция», специализация «Гражданско-правовая».
С 8 по 21 февраля 2006 года – специалист Управления анализа и отчетности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.
С 2006-2008 гг. – инспектор Управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.
С января по сентябрь 2008 года – ведущий инспектор Управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.
С 2008-2009 гг. – главный инспектор Управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.
22. 04.2009 года присвоен классный чин «Инспектор налоговой службы 2 класса».
С 2010-2013 гг. – исполняющий обязанности начальника отдела налогообложения физических лиц по Сухумскому району.
С 2013 года по настоящее время – главный инспектор Управления налогообложения физических лиц.
Женат, отец двоих детей.
Сухум. 20 ноября. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министров РА было принято Распоряжение о назначении Бакура Бебия председателем Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия.
(АП): Бакур Шарбеевич Бебия родился 22 декабря 1977 года в г. Очамчыра.
Окончил Московский государственный социальный университет, направление «Юриспруденция», специализация «Гражданско-правовая».
С 8 по 21 февраля 2006 года – специалист Управления анализа и отчетности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.
С 2006-2008 гг. – инспектор Управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.
С января по сентябрь 2008 года – ведущий инспектор Управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.
С 2008-2009 гг. – главный инспектор Управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.
22. 04.2009 года присвоен классный чин «Инспектор налоговой службы 2 класса».
С 2010-2013 гг. – исполняющий обязанности начальника отдела налогообложения физических лиц по Сухумскому району.
С 2013 года по настоящее время – главный инспектор Управления налогообложения физических лиц.
Женат, отец двоих детей.
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