Бакур Бебия назначен председателем Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия

Соответствующее Распоряжение принято на заседании Правительства Абхазии.



Сухум. 20 ноября. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министров РА было принято Распоряжение о назначении Бакура Бебия председателем Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия.





(АП): Бакур Шарбеевич Бебия родился 22 декабря 1977 года в г. Очамчыра.



Окончил Московский государственный социальный университет, направление «Юриспруденция», специализация «Гражданско-правовая».



С 8 по 21 февраля 2006 года – специалист Управления анализа и отчетности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.



С 2006-2008 гг. – инспектор Управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.



С января по сентябрь 2008 года – ведущий инспектор Управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.



С 2008-2009 гг. – главный инспектор Управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия.



22. 04.2009 года присвоен классный чин «Инспектор налоговой службы 2 класса».



С 2010-2013 гг. – исполняющий обязанности начальника отдела налогообложения физических лиц по Сухумскому району.



С 2013 года по настоящее время – главный инспектор Управления налогообложения физических лиц.



Женат, отец двоих детей.

