Саакян отметил, что Рауль Хаджимба, стоявший у истоков создания независимой абхазской государственности, принявший активное участие в защите родной страны, в ее становлении и укреплении, сделает все от него зависящее в интересах служения своему народу и государству.



Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Арцах Бако Саакян поздравил Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Президента Республики Абхазия.



В поздравлении, в частности, говорится:



«От имени народа и властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с победой на выборах и переизбранием в должности Президента Республики Абхазия.



Вы, как человек, стоявший у истоков создания независимой абхазской государственности, принявший активное участие в защите родной страны, в ее становлении и укреплении, уверен, что и дальше сделаете все от Вас зависящее в интересах служения своему народу и государству».

