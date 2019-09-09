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Бако Саакян поздравил Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Президента Республики Абхазия
18:21, 10 Сентября 2019
Саакян отметил, что Рауль Хаджимба, стоявший у истоков создания независимой абхазской государственности, принявший активное участие в защите родной страны, в ее становлении и укреплении, сделает все от него зависящее в интересах служения своему народу и государству.
Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Арцах Бако Саакян поздравил Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Президента Республики Абхазия.
В поздравлении, в частности, говорится:
«От имени народа и властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с победой на выборах и переизбранием в должности Президента Республики Абхазия.
Вы, как человек, стоявший у истоков создания независимой абхазской государственности, принявший активное участие в защите родной страны, в ее становлении и укреплении, уверен, что и дальше сделаете все от Вас зависящее в интересах служения своему народу и государству».
Сухум. 10 сентября. Апсныпресс. Президент Республики Арцах Бако Саакян поздравил Рауля Хаджимба с переизбранием на пост Президента Республики Абхазия.
В поздравлении, в частности, говорится:
«От имени народа и властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю Вас с победой на выборах и переизбранием в должности Президента Республики Абхазия.
Вы, как человек, стоявший у истоков создания независимой абхазской государственности, принявший активное участие в защите родной страны, в ее становлении и укреплении, уверен, что и дальше сделаете все от Вас зависящее в интересах служения своему народу и государству».
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