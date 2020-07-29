Бахчеводы Очамчырского района готовы наращивать свое сельхозпроизводство.







Сухум. 29 июля. Апсныпресс. Специалисты Управления сертификации, деловой информации, консультации и предпринимательства Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Алиса Лакоя и Батал Шоуа и специалист Управления информационных технологий, рекламы и выставочной деятельности Теона Этерия посетили сельхозпроизводителей в селах Пакуаш и Баслаху Очамчырского района, где занимаются выращиванием бахчевых.



















Как сообщается на сайте ТПП РА, встречи проходили непосредственно на самих плантациях. Владельцы сельхозугодий были проинформирован о деятельности ТПП, оказываемых ею услугах, возможностях оказания содействия в налаживании контактов с экспортерами Абхазии с целью продвижения товара на внешний рынок.







При желании сельхозпроизводители могут воспользоваться услугами специализированной фотостудии для фотосъемок выращенной сельхозпродукции и размещения рекламы на сайтах ТПП и Бизнес-маркета или в новом каталоге предприятий 2021. Участники встреч выразили заинтересованность в услугах ТПП и в сотрудничестве.







В селе Пакуаш сотрудники ТПП три плантации, принадлежащие Алмасхану Чачхалия, Раулю Начкебия и Лемину Гиндия.







Плантация бахчевых Алмасхана Чачхалия насчитывает 1500 арбузных лунок, высаженных на 1,5 га. Здесь выращивают арбузы сорта «Продюсер». Это ранний или среднеранний сорт арбуза американской селекции, предназначенный для промышленного и любительского выращивания.







По словам Алмасхана Чачхалия, главная проблема заключается в реализации арбузов: импортных поставок много, конкуренция на внутреннем рынке велика, поэтому и реализация местной продукции оставляет желает лучшего. Договоренностей по сбыту продукции нет, вся реализация осуществляется собственными силами на внутреннем рынке. В перспективе, при благоприятных условиях с реализацией и помощи со стороны государства, можно планировать увеличение объемов посадок, полагает Чачхалия.







Участки Рауля Начкебия и Лемина Гиндия расположены рядом. На этих плантациях также выращиваются арбузы сорта «Продюсер». Общее количество высаженной рассады – 2500 лунок, общая площадь – 2,5 га. Производители сообщили, что ожидаемый объем урожая на трех участках 50-60 тонн.







Еще несколько плантаций имеются в селе Баслаху. На участке площадью 0,5 га у Валерьяна Иванченко в открытом грунте высажены 400 саженцев дыни «Колхозница». Этот сорт является среднеспелым, вегетация занимает до 95 дней.







Выращивая в теплице, время ее созревания можно сократить до 77-80 дней.







Средний вес плода достигает 1,5 кг. Посадка дыни осуществлялась в мае, сбор урожая планируется в начале августа.







Иванченко также уверен в том, что при оказании содействия со стороны государства, есть возможность экспорта продукции.







Он сообщил, что по сравнению с прошлым сезоном объемы производства бахчевых в селе сократились в два раза, причиной тому - закрытие границы в связи с пандемией. В прошлом сезоне он выращивал арбузы на участке площадью до 1 га, сегодня этот участок наполовину пуст.







Иванченко и его коллеги, выращивающие бахчевые надеются на содействие государства в предоставлении техники и ГСМ для обработки плантаций.







На участке Батала Воуба площадью 1 га выращиваются арбузы сорта «Bonta F1» – 550 лунок и дыня сорта «Колхозница» – 300 лунок. Сорт «Bonta F1» представляет собой ультраранний гибрид (от всходов до сбора урожая проходит не более 65 дней), плеть короткая (около полутора метров). Плод круглой формы с плотной темно-зеленой кожурой. Благодаря этому гибрид имеет привлекательный товарный вид и хорошо переносит длительную транспортировку.







Владельцы плантаций бахчевых утверждают, что их продукция экологически чистая, никаких ядохимикатов для лечения и улучшения товарного вида они не используют.







По их словам, этот сезон оказался более благоприятным по погодным условиям в отличие от прошлого – более засушливого.







Площадь плантаций Давида Бганба, где выращивают арбузы сорта «Кримсон Свит» – 0,6 га. Количество лунок – 400. «Кримсон Свит» – один из лучших скороспелых сортов. Вегетационный период - всего 70-80 дней. Арбузы очень сочные, отличаются насыщенным, сладким вкусом. При соблюдении агротехники вес зрелого арбуза этого сорта может достигать 12 кг.







Посещение специалистами ТПП хозяйств показало, что сельчане готовы заниматься выращиванием сельхозпродукции, в том числе арбузов и дынь Но им нужна помощь при обработке плантаций весной и в реализации готовой продукции.