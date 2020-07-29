APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
12:41, 29 Июля 2020
11:36, 29 Июля 2020 81
20:26, 28 Июля 2020 538
20:02, 28 Июля 2020 420
20:00, 28 Июля 2020 521
18:50, 28 Июля 2020 332
17:52, 28 Июля 2020 307
14:50, 28 Июля 2020 473
14:03, 28 Июля 2020 451
11:46, 28 Июля 2020 388
20:37, 27 Июля 2020 550
20:19, 27 Июля 2020 559
19:51, 27 Июля 2020 498
18:39, 27 Июля 2020 469
17:00, 27 Июля 2020 647
16:49, 27 Июля 2020 646
16:38, 27 Июля 2020 491
15:52, 27 Июля 2020 548
15:30, 27 Июля 2020 608
15:05, 27 Июля 2020 552
13:51, 27 Июля 2020 523
13:19, 27 Июля 2020 812
12:58, 27 Июля 2020 396
15:26, 26 Июля 2020 1224
15:07, 26 Июля 2020 699

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Бахчеводы Очамчырского района готовы наращивать свое сельхозпроизводство

Бахчеводы Очамчырского района готовы наращивать свое сельхозпроизводство

1
12:41, 29 Июля 2020
Бахчеводы Очамчырского района готовы наращивать свое сельхозпроизводство
Бахчеводы Очамчырского района готовы наращивать свое сельхозпроизводство.

Сухум. 29 июля. Апсныпресс. Специалисты Управления сертификации, деловой информации, консультации и предпринимательства Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Алиса Лакоя и Батал Шоуа и специалист Управления информационных технологий, рекламы и выставочной деятельности Теона Этерия посетили сельхозпроизводителей в селах Пакуаш и Баслаху Очамчырского района, где занимаются выращиванием бахчевых.




Как сообщается на сайте ТПП РА, встречи проходили непосредственно на самих плантациях. Владельцы сельхозугодий были проинформирован о деятельности ТПП, оказываемых ею услугах, возможностях оказания содействия в налаживании контактов с экспортерами Абхазии с целью продвижения товара на внешний рынок.

При желании сельхозпроизводители могут воспользоваться услугами специализированной фотостудии для фотосъемок выращенной сельхозпродукции и размещения рекламы на сайтах ТПП и Бизнес-маркета или в новом каталоге предприятий 2021. Участники встреч выразили заинтересованность в услугах ТПП и в сотрудничестве.

В селе Пакуаш сотрудники ТПП три плантации, принадлежащие Алмасхану Чачхалия, Раулю Начкебия и Лемину Гиндия.

Плантация бахчевых Алмасхана Чачхалия насчитывает 1500 арбузных лунок, высаженных на 1,5 га. Здесь выращивают арбузы сорта «Продюсер». Это ранний или среднеранний сорт арбуза американской селекции, предназначенный для промышленного и любительского выращивания.

По словам Алмасхана Чачхалия, главная проблема заключается в реализации арбузов: импортных поставок много, конкуренция на внутреннем рынке велика, поэтому и реализация местной продукции оставляет желает лучшего. Договоренностей по сбыту продукции нет, вся реализация осуществляется собственными силами на внутреннем рынке. В перспективе, при благоприятных условиях с реализацией и помощи со стороны государства, можно планировать увеличение объемов посадок, полагает Чачхалия.

Участки Рауля Начкебия и Лемина Гиндия расположены рядом. На этих плантациях также выращиваются арбузы сорта «Продюсер». Общее количество высаженной рассады – 2500 лунок, общая площадь – 2,5 га. Производители сообщили, что ожидаемый объем урожая на трех участках 50-60 тонн.

Еще несколько плантаций имеются в селе Баслаху. На участке площадью 0,5 га у Валерьяна Иванченко в открытом грунте высажены 400 саженцев дыни «Колхозница». Этот сорт является среднеспелым, вегетация занимает до 95 дней.

Выращивая в теплице, время ее созревания можно сократить до 77-80 дней.

Средний вес плода достигает 1,5 кг. Посадка дыни осуществлялась в мае, сбор урожая планируется в начале августа.

Иванченко также уверен в том, что при оказании содействия со стороны государства, есть возможность экспорта продукции.

Он сообщил, что по сравнению с прошлым сезоном объемы производства бахчевых в селе сократились в два раза, причиной тому - закрытие границы в связи с пандемией. В прошлом сезоне он выращивал арбузы на участке площадью до 1 га, сегодня этот участок наполовину пуст.

Иванченко и его коллеги, выращивающие бахчевые надеются на содействие государства в предоставлении техники и ГСМ для обработки плантаций.

На участке Батала Воуба площадью 1 га выращиваются арбузы сорта «Bonta F1» – 550 лунок и дыня сорта «Колхозница» – 300 лунок. Сорт «Bonta F1» представляет собой ультраранний гибрид (от всходов до сбора урожая проходит не более 65 дней), плеть короткая (около полутора метров). Плод круглой формы с плотной темно-зеленой кожурой. Благодаря этому гибрид имеет привлекательный товарный вид и хорошо переносит длительную транспортировку.

Владельцы плантаций бахчевых утверждают, что их продукция экологически чистая, никаких ядохимикатов для лечения и улучшения товарного вида они не используют.

По их словам, этот сезон оказался более благоприятным по погодным условиям в отличие от прошлого – более засушливого.

Площадь плантаций Давида Бганба, где выращивают арбузы сорта «Кримсон Свит» – 0,6 га. Количество лунок – 400. «Кримсон Свит» – один из лучших скороспелых сортов. Вегетационный период - всего 70-80 дней. Арбузы очень сочные, отличаются насыщенным, сладким вкусом. При соблюдении агротехники вес зрелого арбуза этого сорта может достигать 12 кг.

Посещение специалистами ТПП хозяйств показало, что сельчане готовы заниматься выращиванием сельхозпродукции, в том числе арбузов и дынь Но им нужна помощь при обработке плантаций весной и в реализации готовой продукции.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика