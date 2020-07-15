Баграт Хутаба вручил верительную грамоту Валиду аль-Муаллему

Хутаба и Валид аль-Муаллем обсудили двусторонние отношения между Абхазией и Сирией.



Сухум. 21 июля. Апсныпресс. 21 июля в МИД Сирии заместитель председателя Совета Министров, министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики Валид аль-Муаллем принял посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба.



Как сообщает пресс-служба МИД РА, Хутаба вручил копию верительной грамоты Валиду аль-Муаллему.



В ходе встречи состоялось обсуждение двусторонних отношений между Абхазией и Сирией. Стороны засвидетельствовали заинтересованность в развитии сотрудничества в различных областях в рамках ранее подписанных соглашений.



В ближайшее время состоится церемония вручения верительной грамоты Президенту Сирийской Арабской Республики, Его Превосходительству Башару аль-Асаду.