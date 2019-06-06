Баграт Хутаба обсудил с сирийскими коллегами вопросы проведения совместных спортивных мероприятий

Председатель Госкомспорта Абхазии находится с рабочей поездкой в Сирии.



Сухум. 13 июня. Апсныпресс. Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Баграт Хутаба находится с рабочей поездкой в Сирийской Арабской Республике.



В рамках поездки глава Госкомспорта Абхазии обсудил с сирийскими коллегами вопросы проведения совместных спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов, как в Абхазии, так и в Сирии.



Кроме того, Баграт Хутаба принял участие в ряде совещаний по различным видам спорта по вопросу взаимодействия со спортивными федерациями.

На одной из встреч Баграт Хутаба поздравил чемпионку многих сирийских турниров Айсель Абаза Маршан с достижениями в соревнованиях по конкуру.



«Айсель в свои 15 лет достигла больших успехов в лучших турнирах Сирийской Арабской Республики по конкуру, она занимается этим видом спорта более 6 лет», - сказал Баграт Хутаба.

Хутаба пожелал спортсменке дальнейших спортивных успехов.



