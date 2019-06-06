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Баграт Хутаба обсудил с сирийскими коллегами вопросы проведения совместных спортивных мероприятий
11:35, 13 Июня 2019
Председатель Госкомспорта Абхазии находится с рабочей поездкой в Сирии.
Сухум. 13 июня. Апсныпресс. Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Баграт Хутаба находится с рабочей поездкой в Сирийской Арабской Республике.
В рамках поездки глава Госкомспорта Абхазии обсудил с сирийскими коллегами вопросы проведения совместных спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов, как в Абхазии, так и в Сирии.
Кроме того, Баграт Хутаба принял участие в ряде совещаний по различным видам спорта по вопросу взаимодействия со спортивными федерациями.
На одной из встреч Баграт Хутаба поздравил чемпионку многих сирийских турниров Айсель Абаза Маршан с достижениями в соревнованиях по конкуру.
«Айсель в свои 15 лет достигла больших успехов в лучших турнирах Сирийской Арабской Республики по конкуру, она занимается этим видом спорта более 6 лет», - сказал Баграт Хутаба.
Хутаба пожелал спортсменке дальнейших спортивных успехов.
Сухум. 13 июня. Апсныпресс. Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Баграт Хутаба находится с рабочей поездкой в Сирийской Арабской Республике.
В рамках поездки глава Госкомспорта Абхазии обсудил с сирийскими коллегами вопросы проведения совместных спортивных мероприятий, учебно-тренировочных сборов, как в Абхазии, так и в Сирии.
Кроме того, Баграт Хутаба принял участие в ряде совещаний по различным видам спорта по вопросу взаимодействия со спортивными федерациями.
На одной из встреч Баграт Хутаба поздравил чемпионку многих сирийских турниров Айсель Абаза Маршан с достижениями в соревнованиях по конкуру.
«Айсель в свои 15 лет достигла больших успехов в лучших турнирах Сирийской Арабской Республики по конкуру, она занимается этим видом спорта более 6 лет», - сказал Баграт Хутаба.
Хутаба пожелал спортсменке дальнейших спортивных успехов.
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