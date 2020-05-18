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Баграт Боджгуа назначен исполняющим обязанности главы Администрации Гудаутского района
16:16, 19 Мая 2020
Указ об этом подписал Президент Абхазии.
Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Гудаутского района.
В документе говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Гудаутского района Боджгуа Баграта Фазлибеевича».
(АП): Боджгуа Баграт Фазлибеевич - родился 3 августа 1973 года в с. Лыхны Гудаутского района Абхазской АССР.
В 1990 году окончил Гудаутскую среднюю школу № 5 им. Д.К. Кобахия.
В 1991 году поступил в Московский государственный социальный университет по специальности «Социальная работа», который окончил в 2002 году.
В августе 1992 года вернулся на Родину.
В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. проходил воинскую службу в пограничных войсках Министерства обороны Республики Абхазия.
С 2003 по 2005 гг. - ведущий специалист отдела социального обеспечения Администрации Гудаутского района.
С 2005 года - заведующий отделом социального обеспечения Администрации Гудаутского района.
Женат. Отец троих детей.
Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Гудаутского района.
В документе говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Гудаутского района Боджгуа Баграта Фазлибеевича».
(АП): Боджгуа Баграт Фазлибеевич - родился 3 августа 1973 года в с. Лыхны Гудаутского района Абхазской АССР.
В 1990 году окончил Гудаутскую среднюю школу № 5 им. Д.К. Кобахия.
В 1991 году поступил в Московский государственный социальный университет по специальности «Социальная работа», который окончил в 2002 году.
В августе 1992 года вернулся на Родину.
В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. проходил воинскую службу в пограничных войсках Министерства обороны Республики Абхазия.
С 2003 по 2005 гг. - ведущий специалист отдела социального обеспечения Администрации Гудаутского района.
С 2005 года - заведующий отделом социального обеспечения Администрации Гудаутского района.
Женат. Отец троих детей.
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