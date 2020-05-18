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Баграт Боджгуа назначен исполняющим обязанности главы Администрации Гудаутского района

16:16, 19 Мая 2020
Баграт Боджгуа назначен исполняющим обязанности главы Администрации Гудаутского района
Указ об этом подписал Президент Абхазии. 

Сухум. 19 мая. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Гудаутского района.


В документе говорится:

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Гудаутского района Боджгуа Баграта Фазлибеевича».


(АП):  Боджгуа Баграт Фазлибеевич - родился 3 августа 1973 года в        с. Лыхны Гудаутского района Абхазской АССР.

В 1990 году окончил Гудаутскую среднюю школу № 5                                   им. Д.К. Кобахия.

В 1991 году поступил в Московский государственный социальный университет по специальности «Социальная работа», который окончил в 2002 году.

В августе 1992 года вернулся на Родину. 

В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. проходил воинскую службу в пограничных войсках Министерства обороны Республики Абхазия.

С 2003 по 2005 гг. - ведущий специалист отдела социального обеспечения Администрации Гудаутского района.

С 2005 года - заведующий отделом социального обеспечения Администрации Гудаутского района.

Женат. Отец троих детей.


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