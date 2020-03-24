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Бадра Гунба введён в состав Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции

7
16:48, 30 Марта 2020
Бадра Гунба введён в состав Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции
Дополнительное Распоряжение об этом подписал и.о. Президента Валерий Бганба.

Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Дополнительным Распоряжением исполняющего обязанности Главы государства Валерия Бганба в состав Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, введен избранный вице-президент Республики Абхазия Бадра Гунба.

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