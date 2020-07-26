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Бадра Гунба и Алексей Двинянин обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества
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16:00, 30 Июля 2020
Встреча проходила в Администрации президента РА.
Сухум. 30 июля 2020. Апсныпресс. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба встретился с послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным, сообщает пресс-служба Президента РА.
На встрече обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.
В частности, вице-президент и руководитель диппредставительства России обсудили вопрос предоставления гражданства Российской Федерации жителям Абхазии, а также вопросы, связанные с защитой имущественных прав граждан России в Абхазии.
Сухум. 30 июля 2020. Апсныпресс. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба встретился с послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным, сообщает пресс-служба Президента РА.
На встрече обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.
В частности, вице-президент и руководитель диппредставительства России обсудили вопрос предоставления гражданства Российской Федерации жителям Абхазии, а также вопросы, связанные с защитой имущественных прав граждан России в Абхазии.
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