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Главная / Новости / Русская версия / Бадра Гунба и Алексей Двинянин обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества

Бадра Гунба и Алексей Двинянин обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества

35
16:00, 30 Июля 2020
Бадра Гунба и Алексей Двинянин обсудили широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества
Встреча проходила в Администрации президента РА. 

Сухум. 30 июля 2020. Апсныпресс. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба встретился с послом  Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным, сообщает пресс-служба Президента РА. 

На встрече обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. 

В частности, вице-президент и руководитель диппредставительства России обсудили вопрос предоставления гражданства Российской Федерации жителям Абхазии, а также  вопросы, связанные с защитой имущественных прав граждан России в Абхазии.


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