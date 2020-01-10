Ажьыра, обряд моления, восковые свечи и жертвенное животное: в Абхазии отмечают Ажьырныҳәа

Основным местом проведения традиционного Нового года является «Ажьыра» (кузня).



Сухум. 13 января. Апсныпресс. Лана Цвижба. О традиционном абхазском празднике Ажьырныҳәа Апсныпресс рассказала этнолог Инга Шамба.



Как рассказала Шамба: «Традиционное празднование Нового года по старому стилю – с 13 на 14 января, абхазы считают основным, его отмечают все, без исключения».



По словам этнолога, основным местом проведения традиционного Нового года является «Ажьыра» (кузня). Те, кто не имеет кузню, проводят моление Богу кузни, кузнечного ремесла Шьашәы и Всевышнему Богу в доме. «Место проведения моления располагается на территории родовой усадьбы, с правой стороны на открытом, живописном месте. Отведенная ей территория огораживается, здесь же, рядом с кузней, в земле зарыт ритуальный остроконечный сосуд (аҳаҧшьа) с красным вином, который открывается исключительно во время моления. Обряд моления и жертвоприношение проводит молельщик – старший в доме мужчина. В жертву приносят трехгодичного козла. Также в жертву приносят петухов – их количество равно количеству мужчин в доме, и кур – столько же, сколько женщин», – сказала Инга Шамба.



Как рассказала этнолог, перед закатом солнца, когда, по мнению абхазов, Бог у себя дома, все члены семьи идут в кузню. Молельщик приводит туда животное и молится Всевышнему Богу и Шьашәы. «После моления возвращаются домой, где приносят жертву. Приготовление к празднику продолжается до 10 вечера. Все приготовленное относят в кузню. Здесь молельщик берет часть одного бедра, сердце, печень, голову жертвенного козла и часть хлебного чурека – все это насаживается на жертвенный кол. Молельщик, держа в руке стакан вина, обращается к Всевышнему и Шьашәы и произносит молитву. Далее зажигают восковые свечи и становятся вокруг наковальни, оставаясь здесь до их полного сгорания. По окончании всей церемонии, молельщик вешает на дерево рога жертвенного козла, близко к кузне на память Ажьырныҳәа. Все присутствующие пьют по одному стакану вина и закусывают. Перед уходом домой производят несколько выстрелов – способ устрашения нечистых сил. Все возвращаются к себе домой, где их ждет накрытый стол», – сказала Шамба.



При этом, утром самый старший в доме обходит все хозяйственные постройки, и затем, с ветками фундука или плюща, идет к дому, обходит все комнаты, поздравляет домочадцев с Новым годом, обнимает их и произносит: «Ҽаанбзиала! Ҽаанбзиала!» (С Новым годом), – раздаривая конфеты и другие сладости.

