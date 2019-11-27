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Автандил Гарцкия: показатели «бархатного» сезона на 20% превысили прошлогодние цифры

18:19, 27 Ноября 2019
Автандил Гарцкия: показатели «бархатного» сезона на 20% превысили прошлогодние цифры
Председатель Государственного комитета РА по курортам и туризму Автандил Гарцкия дал пресс-конференцию по итогам курортного сезона.  

Сухум. 27 ноября. Апсныпресс. Лана Цвижба. В пресс-центре Абхазской государственной телерадиокомпании на пресс-конференции председатель Государственного комитета Абхазии по курортам и туризму Автандил Гарцкия рассказал об итогах курортного сезона.

Как сообщил председатель Госкомитета, в этом году курортный сезон в количественном плане удался, туристов было больше, чем в прошлом году. По предварительным данным, Абхазию посетили около 1 млн 50 тысяч туристов, которые приехали на отдых или на однодневные экскурсии. Показатели «бархатного» сезона на 20% превысили прошлогодние цифры. По результатам опроса, который проводится в Гагре и Пицунде, до 65% отдыхающих посещают страну каждый год. «Это люди, полюбившие Абхазию. Средний возраст туристов от 30 до 40 лет. В основном, к нам едут люди семейные, с детьми, в каникулярный период».

По мнению Гарцкия, помимо удачных погодных факторов, на повышение посещаемости страны влияет и качество работы правоохранительных органов: «Важный показатель – к нам едут туристы-автолюбители. В этом году можно констатировать, что все контакты ГАИ с автолюбителями были сведены к нулю, за исключением нескольких случаев. Нынешняя работа МВД ведется очень целенаправленно. Могу сказать, из года в год есть улучшение».

Председатель Госкомитета привел статистику посещений Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры за 11 месяцев 2019 года: «Рицу посетили 391 тысяча человек, а в прошлом году – 394 тысячи туристов, есть небольшой спад. Новоафонскую пещеру – 274 тысячи туристов, а в 2018 – 280 тысяч».

Автандил Гарцкия назвал основные туристические направления. Так, по его словам, набирает популярность Восточная Абхазия: «Ткуарчал, Акармарские водопады, там же появился санаторий, который славится радоновыми источниками. Очень много экскурсий на Кындыгскую водолечебницу, востребована пещера в селе Отап. Развивается один из особых видов туризма — религиозный». 
Также, как сообщил Гарцкия, за последние несколько лет в Абхазии появилось 4 новых санатория разной направленности.

Отвечая на вопрос Апсныпресс о цифрах бронирования туров на новогодние каникулы, Гарцкия ответил, что в стране существует до 50 объектов, которые принимают туристов в зимний период: «И это уже большой прогресс. В новогодние праздники в прошлые годы в Абхазию прибыли от 20 000 до 30 000 туристов. Многие, конечно, скажут, что это немного, по сравнению с летним периодом, но стоит отметить, что у нас небольшие города и, если приезжает 1 000 человек в какой-либо из населенных пунктов, это уже значительно повышает доходы населения – туристы ездят по всей Абхазии, посещают экскурсии, пользуются различными услугами».

Председатель Госкомитета особо отметил работу экскурсоводов: «Образование экскурсоводов – это важный момент в туристической сфере, которым мы занимаемся серьезно, потому что они представляют нашу историю, пропагандируют страну в целом». 

При этом Гарцкия напомнил, что на сайте ведомства есть реестры экскурсоводов, а также реестры объектов размещения, на этой неделе будет готов фото-видео банк.

Автандил Гарцкия проинформировал о планах Госкомитета: «Главная наша цель – продвижение национального туристического продукта на туристическом рынке. Это рынок не только российский, и мы должны это понимать. Поэтому необходимо участвовать в международных форумах, мероприятиях, проводить в обязательном порядке рекламные информационные туры». 

Также, по его словам, одна из первоочередных задач – изменение нормативных документов в связи с реорганизацией, законотворческая работа, в частности, внесение изменений в Закон о туризме, и, кроме того, проведение классификации средств размещения.

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