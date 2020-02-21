Авиация МЧС сможет работать быстрее

Утверждены меры по содействию проведению авиационных работ, определенные Протоколом к Соглашению между правительствами Абхазии и России.



Сухум. 26 февраля. Апсныпресс. На заседании Кабинета Министров РА утвердили проект Протокола к Соглашению между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, заключенного в 2010 году.



Документ представил и.о. министра по чрезвычайным ситуациям РА Лев Квициния: «Речь идет о быстром реагировании, потому что, если учесть Соглашение между правительствами 2010 года, то цикл перелетов воздушной авиации занимает больше времени. С нашей стороны, мы должны обеспечить указанное в Договоре место базирования, заправки и многое другое. Все это согласовано с российской стороной, которая ждет нашего согласия, и мы готовы приступать».



В проекте Протокола, в частности, определяется, что компетентный орган абхазской стороны принимает следующие меры по содействию проведению авиационных работ: предоставляет оборудованную площадку для воздушного судна и обеспечивает ее готовность к выполнению полетов; обеспечивает сохранность воздушного судна в месте базирования; организовывает заправку воздушного судна авиационным топливом и противоводокристаллизационной жидкостью, наземно-техническое обслуживание воздушного судна; обеспечивает предоставление аэронавигационных, метеорологических и других услуг; организовывает обеспечение экипажа и наземного технического персонала компетентного органа российской стороны жилыми помещениями, предназначенными для проживания, автомобильным транспортом, питанием и средствами связи, а также предоставляет охрану и оказание необходимой медицинской помощи. При проведении авиационных работ в виде санитарно-авиационной эвакуации соблюдаются следующие условия: запрос об оказании помощи направляется компетентным органом абхазской стороны после подтверждения абхазскими медицинскими службами необходимости выполнения медицинской эвакуации исключительно авиационным транспортом и получения подтверждения российской медицинской организации о готовности принять эвакуируемого (эвакуируемых) на лечение; компетентный орган российской стороны обеспечивает укомплектование воздушного судна мобильным медицинским модулем и авиамедицинской бригадой.



Как говорится в проекте Протокола: «Финансирование оказания помощи в виде осуществления авиационных работ обеспечивается за счет средств Резервного фонда Президента РА, предназначенных для ликвидации последствий стихийных бедствий. Иные источники финансирования подлежат согласованию компетентными органами сторон до начала авиационных работ. Финансирование оказания помощи в виде осуществления авиационных работ может обеспечиваться за счет средств текущего финансирования компетентного органа российской стороны с последующим возмещением расходов абхазской стороной в течение 30 дней после представления документов, подтверждающих фактически произведенные расходы».