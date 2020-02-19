Аварийные участки трассы «Псоу-Сухум», мосты и подпорные стены: Валерий Бганба совершил рабочую поездку в Гудаутский и Гагрский районы

Исполняющий обязанности Президента Республики Абхазия, премьер-министр Валерий Бганба совершил рабочую поездку в Гагрский и Гаудаутский районы, в ходе которой осмотрел аварийные участки трассы «Псоу-Сухум». Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РА.Как отмечается в сообщении, аварийный участок автодороги по Сухумскому шоссе в селе Багрыпста пострадал в результате оползней в прошлом году. Работы начаты в октябре 2019 года. Директор РУП «Абхазавтодор» Борис Ачба рассказал и.о. Президента о завершении основных работ на участке и о сроках сдачи объекта.По словам Ачба, самые объемные работы уже сделаны, произведены демонтаж старой подпорной стены, разборка скального грунта. Для монтажа новой подпорной стены установлены сваи диаметром 530 мм общей длиной более 1000 м. До полного возобновления движения на участке автодороги осталось произвести засыпку дорожной полосы с послойной трамбовкой грунта. Площадь нового асфальтобетонного покрытия составит 800 кв. м.Стоимость восстановления участка свыше 22 млн руб., из средств Резервного фонда Президента Республики Абхазия уже профинансировано 20 394 860 руб.Также, Валерий Бганба осмотрел участок трассы Сухумского шоссе в селе Чагрыпш, на котором в ближайшие дни начнутся укрепительные работы.Длина новой подпорной стены - 40 м. Стоимость восстановительных работ данного участка - около 11 млн руб. Новое асфальтобетонное покрытие составит 400 кв. м.Кроме того, реконструкции будет подлежать и мост через реку Чагрыпш. По словам руководителя ГК «Абхазберегозащита» Игоря Казанба, в результате обследования моста через реку Чагрыпш были обнаружены значительные повреждения конструкций, снижающие его несущую способность.«При осмотре моста снизу заметно смещение балок первого и второго пролета из-за уклона в сторону Псоу. В результате смещения опорные тумбы были разрушены. В данный момент объект находится в аварийном состоянии и нуждается в срочном проведении мероприятий по устранению данной ситуации», - проинформировал Игорь Казанба.По словам Казанба, смета восстановительных работ объекта находится на экспертизе, предварительно стоимость составит 7 миллионов. Источником финансирования определён Резервный фонд Президента Республики Абхазия.Ремонт моста будут производить поэтапно. Движение автомобилей на участке в период восстановительных работ организуют по одной стороне.В Гудаутском районе глава Правительства Валерий Бганба осмотрел оползневой участок на 1-ом километре трассы села Лыхны. Стоимость объекта - 9 млн руб. Протяжённость ремонтируемого участка дороги составит 160 метров, местами будут возведены монолитные подпорные конструкции и сваи, устроено водоотведение.