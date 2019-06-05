Астамур Тарба о добыче углеводородного сырья в Абхазии: у Комиссии основная задача – принять объективное решение

Парламентская комиссия «по изучению вопроса экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья» продолжает работу.



Сухум. 7 июня. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. Председатель парламентской Комиссии «по изучению вопроса экономической эффективности и экологической безопасности геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на территории Республики Абхазия» Астамур Тарба рассказал о промежуточных итогах работы.



Тарба отметил, что для детального изучения вопроса одного месяца оказалось недостаточно. «Как мы все прекрасно знаем, данный вопрос вызвал резонанс еще в 2014-2015 годах, когда в 2013-2014 годах две компании, ООО «РН-Шельф» и ООО «Апсны-ойл», получили право на разработку месторождения углеводородного сырья, совмещенную лицензию на проведение геологического изучения, разведку и добычу угля. В 2015 году была создана парламентская Комиссия, которая вышла с рекомендациями приостановить действие лицензии. Данный вопрос остался в подвешенном состоянии. В связи с общественным резонансом и устными обращениями граждан, Парламентом было принято решение поручить Комитету по аграрной политике, природным ресурсам и экологии изучить данный вопрос. В рамках Комитета подвели работу, состоялось расширенное заседание с приглашением бывших и действующих членов правительства. После чего приняли решение обратиться к Парламенту и рекомендовать создать Комиссию для более глубокого изучения данного вопроса. И 20 марта этого года была создана Комиссия в составе 12 человек. Временные рамки работы Комиссии – месяц. За этот срок Комиссия провела 2 заседания, на которые приглашались представители всех ведомств и служб, имеющие отношение к данному вопросу. Были разосланы соответствующие запросы в министерства и компетентные службы. Но мы столкнулись с тем, что, получая ответы на разосланные запросы, возникало еще больше вопросов. Пришлось рассылать дополнительные запросы, которые не укладывались во временные рамки, и дать заключение стало невозможно. В связи с этим, Комиссия приняла решение обратиться в Парламент о продлении срока работы еще на один месяц. В апреле 2019 года Парламент продлил сроки работы Комиссии до 20 мая 2019 года», – пояснил он.



Председатель парламентской Комиссии проинформировал о работе за последний месяц: «Комиссия выезжала на Окумскую скважину №3, где проводятся берегоукрепительные работы, расчистка площадки. Визуально осмотрели место. Есть, конечно, недочеты и вопросы. В связи этим были сделаны соответствующие запросы. Два раза приглашались представители компаний на заседания Комиссии. В первый раз представители компаний не смогли принять участие по тем или иным причинам. На второе приглашение мы получили письменный ответ на наши вопросы от ООО «РН-Шельф», а директор ООО «Апсны-ойл», со своими специалистами, сами приняли участие в работе Комиссии. Рассматривались такие вопросы, как экологическая безопасность, экологические риски, насколько соблюдены соглашения, интересы государства и общества, какой экологические последствия получит страна при добыче углеводородного сырья. На поставленные вопросы получено много исчерпывающих ответов».



Тарба сообщил о предварительных выводах Комиссии: «Компания отвечает за экологическую безопасность. Но, по мнению Комиссии, надо подстраховаться. Всем прекрасно известно, какие проблемы могут быть. Готовы ли мы к этому? На последнем заседании рассматривался вопрос о необходимости заказывать экспертизу за пределами Республики Абхазия, о подключении к изучению вопроса консалтинговых компаний мирового уровня, которые смогут более профессионально и развернуто дать экспертную оценку. У нас есть несколько факторов, которые усложняют принятие решения в той или иной форме. Абхазия, как непризнанное государство, не может выйти на общемировые биржи по добыче и продаже углеводородного сырья, мы в этом тоже ограничены. Но и в ущерб государству не хочется принимать решение».



Тарба также высказал озабоченность слабой юридической проработкой некоторых пунктов Соглашения: «Не устраивает пункт об экологической безопасности, как ее обеспечить и гарантировать. То же самое по ставкам НДПИ. Почему все споры будут в российском арбитражном суде рассматриваться? Но по ставкам НДПИ мы уже сейчас должны получить экономические расчёты. И тогда Комиссия примет решение, будет ли необходимость вносить соответствующие изменения в законодательные акты или в закон об охране окружающей среды, в закон о недрах? Когда рассматривались эти вопросы, был приглашен бывший премьер-министр Леонид Лакербая – первый подписант Соглашения. Он пояснил, что документ подписан, чтобы принести «какую-то экономическую эффективность».



По сообщению Тарба, на сессии Народного Собрания – Парламента РА будет предложено продлить работу Комиссии до конца июля: «Мы не хотим делать поспешных выводов, у каждого члена Комиссии есть свое мнение. И не хотим давать итоговых результатов, потому что все соответствующие материалы не получены. Если Парламент продлит работу Комиссии, мы рассчитываем, что успеем к этому времени завершить работу, которая уже выполнена более чем на 60%. Так что, пусть никто не думает, что работа Комиссии затягивается. Стоит основная задача – принять объективное решение».

