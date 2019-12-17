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Астамур Кецба отказался от должности исполняющего обязанности главы Гагрского района
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16:34, 23 Декабря 2019
Соответствующую просьбу Астамур Кецба направил Президенту Абхазии.
Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Указом Президента РА Астамур Кецба был назначен исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района. Представление коллективу нового руководителя не состоялось. Астамур Кецба прокомментировал Апсныпресс сложившуюся ситуацию:
«Сегодня меня должны были представить исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района. Мы приехали к зданию Администрации, но там собрались определенные люди, которые были настроены против того, чтобы я исполнял обязанности главы района. Тогда я принял решение и попросил Президента и премьер-министра не представлять мою кандидатуру, отменить Указ о назначении меня исполняющим обязанности. После этого я вышел к собравшимся у здания Администрации людям. Я сказал, что при наличии определенной группы противников, не хочу накалять обстановку и попросил Президента не назначать меня на эту должность».
Сухум. 23 декабря. Апсныпресс. Указом Президента РА Астамур Кецба был назначен исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района. Представление коллективу нового руководителя не состоялось. Астамур Кецба прокомментировал Апсныпресс сложившуюся ситуацию:
«Сегодня меня должны были представить исполняющим обязанности главы Администрации Гагрского района. Мы приехали к зданию Администрации, но там собрались определенные люди, которые были настроены против того, чтобы я исполнял обязанности главы района. Тогда я принял решение и попросил Президента и премьер-министра не представлять мою кандидатуру, отменить Указ о назначении меня исполняющим обязанности. После этого я вышел к собравшимся у здания Администрации людям. Я сказал, что при наличии определенной группы противников, не хочу накалять обстановку и попросил Президента не назначать меня на эту должность».
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