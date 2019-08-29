Астамур Джикирба о Сухумской средней школе №2: строительные работы проходят удовлетворительно

Комиссия по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 им. А.С. Пушкина в г. Сухум проинспектировала ход восстановительных работ.



Сухум. 29 августа. Апсныпресс. Дамей Касландзия. Комиссия по ликвидации последствий пожара в средней школе №2 им. А.С. Пушкина в г. Сухум, во главе с председателем, советником премьер-министра РА Астамуром Джикирба, проинспектировала ход восстановительных работ.



Финансирование ремонта происходит за счет резервного фонда Президента страны.



Генеральный директор ГК «Апсныргылара» Темур Ткебучава сообщил о проделанной работе: «1 октября мы сдаем 2 учебных корпуса, с полностью завершенным ремонтом и мебелью, они будут пригодны для проведения занятий. Другой корпус будет сдан в течение полутора месяцев, так как ему был нанесен наибольший ущерб. Мы проводим в этой школе не косметический ремонт, а полноценную строительную реконструкцию. Полы идут под замену, положим паркет, все двери будут заменены, стены и потолки подлежат ремонту, наружные окна оставили, они пока пригодны, установят новые жалюзи, сделают освещение. Будут установлены пожарная система, с сигнализацией по всей школе, а на чердаке – пожаротушение и дымоудаление. На чердаке каждый корпус отделен друг от друга блочной стеной, чтобы в случае пожара, огонь не перемещался по корпусам. Кровля практически завершена, качество соответствует всем необходимым стандартам. Практически, нет никаких причин для задержек».



Астамур Джикирба дал оценку комиссии: «В целом, строительные работы проходят удовлетворительно. Да, есть опасения по срокам, но строители заверяют, что успеют. Если они будут соблюдать график, то, как и было обещано, 2 учебных корпуса сдадут в конце сентября, а исторический и административный корпуса – позже».



Директор школы Ирина Повирскер сообщила, как планируют построить учебный процесс: «Наши ученики распределены в 2 школах, - в «Альфе» и в очно-заочной школе №9. 2 сентября пройдут школьная линейка, классные часы для первоклассников и старшеклассников, у которых меняется смена. Строители освободили часть площадки, и мы проведем линейку здесь, так как все 1280 детей, вместе с родителями, не поместились бы. Все остальные ученики начнут свои классные часы в школах, куда они распределены. Наши дети не будут обделены всеми традиционными праздничными мероприятиями, которые проводятся 1 сентября. А в начале октября запустят 2 корпуса из 3, а также 4 классных помещения».