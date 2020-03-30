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Астамур Барциц: большая часть граждан России, прибывших в Абхазию, уже вернулась на родину
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14:32, 30 Марта 2020
Об эвакуации российских туристов на родину Апсныпресс рассказали заместитель председателя Комитета по курортам и туризму Абхазии Астамур Барциц и пресс-секретарь Посольства РФ в РА Денис Лавриков.
Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Тамара Ачба. О том, как приехавшие в Абхазию туристы собираются покидать места отдыха и добираться домой, Апсныпресс сообщили в Комитете по курортам и туризму РА, а также в Посольстве России в Абхазии.
Как сообщил зампредседателя Комитета по курортам и туризму Астамур Барциц, большая часть граждан Российской Федерации, прибывавших на территорию Республики Абхазия, уже вернулась на родину до 30 марта, до закрытия границы РФ. «Что касается организованных групп, то их около 500 человек. И все они остаются в домах отдыха и пансионатах. Насколько нам известно, в частном секторе сейчас никто не проживает. Конечно, остается важным вопрос, что делать с теми, кто остался здесь в организованных коллективных местах размещения и как они будут выезжать? Сейчас мы ждём разъяснений от Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия», - пояснил Барциц.
При этом пресс-секретарь Посольства РФ в РА Денис Лавриков также подтвердил, что на сегодняшний день индивидуальных обращений с просьбой об эвакуации от граждан РФ, приехавших в РА, нет. «Вирус распространяется по всему миру и многими странами принимаются сегодня соответствующие меры купирования инфекции. Некоторые российские граждане оказались заложниками этой ситуации за рубежом. И в этих условиях наши загранучреждения помогают гражданам России решить вопрос с возвращением на родину. Наше Посольство – не исключение. Мы также готовы, в случае необходимости, оказать подобное содействие, в случае, если будут обращения», - сказал Лавриков.
Сухум. 30 марта. Апсныпресс. Тамара Ачба. О том, как приехавшие в Абхазию туристы собираются покидать места отдыха и добираться домой, Апсныпресс сообщили в Комитете по курортам и туризму РА, а также в Посольстве России в Абхазии.
Как сообщил зампредседателя Комитета по курортам и туризму Астамур Барциц, большая часть граждан Российской Федерации, прибывавших на территорию Республики Абхазия, уже вернулась на родину до 30 марта, до закрытия границы РФ. «Что касается организованных групп, то их около 500 человек. И все они остаются в домах отдыха и пансионатах. Насколько нам известно, в частном секторе сейчас никто не проживает. Конечно, остается важным вопрос, что делать с теми, кто остался здесь в организованных коллективных местах размещения и как они будут выезжать? Сейчас мы ждём разъяснений от Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия», - пояснил Барциц.
При этом пресс-секретарь Посольства РФ в РА Денис Лавриков также подтвердил, что на сегодняшний день индивидуальных обращений с просьбой об эвакуации от граждан РФ, приехавших в РА, нет. «Вирус распространяется по всему миру и многими странами принимаются сегодня соответствующие меры купирования инфекции. Некоторые российские граждане оказались заложниками этой ситуации за рубежом. И в этих условиях наши загранучреждения помогают гражданам России решить вопрос с возвращением на родину. Наше Посольство – не исключение. Мы также готовы, в случае необходимости, оказать подобное содействие, в случае, если будут обращения», - сказал Лавриков.
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