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Астамур Багателия назначен заместителем председателя Госкомитета Абхазии по репатриации

111
13:06, 7 Июля 2020
Астамур Багателия назначен заместителем председателя Госкомитета Абхазии по репатриации
Подписано Распоряжение Кабинета Министров Абхазии.

Сухум. 7 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал Распоряжение о назначении Астамура Отаровича Багателия заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации.

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