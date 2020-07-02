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Астамур Багателия назначен заместителем председателя Госкомитета Абхазии по репатриации
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13:06, 7 Июля 2020
Подписано Распоряжение Кабинета Министров Абхазии.
Сухум. 7 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал Распоряжение о назначении Астамура Отаровича Багателия заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации.
Сухум. 7 июля. Апсныпресс. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал Распоряжение о назначении Астамура Отаровича Багателия заместителем председателя Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации.
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