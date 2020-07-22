Аслан Бжания: «Я счел для себя обязательным приехать и лично посмотреть, как обстоят дела в Вооруженных силах».

Главнокомандующий Вооруженными силами РА, президент Аслан Бжания посетил с рабочим визитом Министерство обороны.Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, Бжания провел ряд встреч с руководством оборонного ведомства, заслушал доклады начальника Генштаба ВС РА и офицеров управления Минобороны, ознакомился с документами планирования применения Вооруженных сил РА.Также Аслан Бжангия посетил Музей Вооруженных сил РА, Комендантскую роту Генерального штаба ВС РА, Сухумское войсковое общекомандное училище, ознакомился с материально-техническим оснащением вышеназванных подразделений, бытом военнослужащих и организацией питания.Говоря о целях визита, Главнокомандующий отметил: «Поскольку президент страны является одновременно Главнокомандующим вооруженными силами, он должен знать о состоянии дел в отрасли, поэтому я счел для себя обязательным приехать и лично посмотреть, как обстоят дела в Вооруженных силах. В этой отрасли есть определенные проблемы, также есть определенные достижения. Я считаю Вооруженные силы ключевым институтом нашего государства, обеспечивающим нашу независимость и суверенитет. Я буду и впредь практиковать частые рабочие визиты в подразделения ведомства, вникать в проблематику с тем, чтобы облегчить службу солдат, офицеров и генералов. Сегодня были подняты вопросы, связанные с планированием работы, материально-техническим обеспечением, взаимодействием с Вооруженными силами РФ. Все это требует пристального внимания».