APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
16:28, 23 Июля 2020 8
16:21, 23 Июля 2020 22
16:03, 23 Июля 2020 56
15:47, 23 Июля 2020 123
15:39, 23 Июля 2020 213
15:18, 23 Июля 2020 130
12:19, 23 Июля 2020 280
10:12, 23 Июля 2020 367
10:00, 23 Июля 2020 207
21:01, 22 Июля 2020 1560
19:00, 22 Июля 2020 374
18:14, 22 Июля 2020 489
16:21, 22 Июля 2020 592
16:17, 22 Июля 2020 849
16:11, 22 Июля 2020 706
16:03, 22 Июля 2020 488
15:20, 22 Июля 2020 228
13:21, 22 Июля 2020 409
12:07, 22 Июля 2020 370
10:59, 22 Июля 2020 477
19:46, 21 Июля 2020 648
19:40, 21 Июля 2020 592
19:02, 21 Июля 2020 525
18:11, 21 Июля 2020 763
17:56, 21 Июля 2020 554

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Аслан Бжания: «Я счел для себя обязательным приехать и лично посмотреть, как обстоят дела в Вооруженных силах».

Аслан Бжания: «Я счел для себя обязательным приехать и лично посмотреть, как обстоят дела в Вооруженных силах».

213
15:39, 23 Июля 2020
Аслан Бжания: «Я счел для себя обязательным приехать и лично посмотреть, как обстоят дела в Вооруженных силах».
Президент посетил с рабочим визитом Министерство обороны Абхазии

Сухум. 23 июля. Апсныпресс. Дмитрий Басария. Главнокомандующий Вооруженными силами РА, президент  Аслан Бжания посетил с рабочим визитом Министерство обороны. 

Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, Бжания провел ряд встреч с руководством   оборонного ведомства, заслушал доклады начальника Генштаба ВС РА и офицеров управления Минобороны, ознакомился с документами планирования применения Вооруженных сил РА. 

Также Аслан Бжангия посетил Музей Вооруженных сил РА, Комендантскую роту Генерального штаба ВС РА, Сухумское войсковое общекомандное училище, ознакомился с материально-техническим оснащением вышеназванных подразделений, бытом военнослужащих и организацией питания.



Говоря о целях визита, Главнокомандующий отметил: «Поскольку президент страны является одновременно Главнокомандующим вооруженными силами, он должен знать о состоянии дел в отрасли, поэтому я счел для себя обязательным приехать и лично посмотреть, как обстоят дела в Вооруженных силах. В этой отрасли есть определенные проблемы, также есть определенные достижения. Я считаю Вооруженные силы ключевым институтом нашего государства, обеспечивающим нашу независимость и суверенитет. Я буду и впредь практиковать частые рабочие визиты в подразделения ведомства, вникать в проблематику с тем, чтобы облегчить службу солдат, офицеров и генералов. Сегодня были подняты вопросы, связанные с планированием работы, материально-техническим обеспечением, взаимодействием с Вооруженными силами РФ. Все это требует пристального внимания».


Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика