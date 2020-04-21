Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким Мусы Шанибова

"Имя Мусы Шанибова олицетворяет светлые идеалы свободы и справедливости, оно дорого каждому жителю Абхазии",- отмечается в соболезновании.



Сухум. 28 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким общественно-политического деятеля, ученого, президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы (Юрия) Магомедовича Шанибова:



"От имени народа Абхазии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, братскому кабардинскому народу, всему адыгскому миру в связи с кончиной выдающегося общественно-политического деятеля, ученого, президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы (Юрия) Магомедовича Шанибова.



Его имя олицетворяет светлые идеалы свободы и справедливости, оно дорого каждому жителю Абхазии. Во многом благодаря его личным стараниям с новой силой возродилось тесное общение братских народов по обе стороны Кавказского хребта.



Неоценим вклад Конфедерации народов Кавказа во главе с Мусой Магомедовичем в организацию добровольческого движения в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. По его призыву в помощь сражающейся за свободу Абхазии устремились сотни добровольцев из Кабарды, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни, Осетии и других республик, краев и областей. По инициативе Мусы Шанибова в Гудауте был создан штаб КНК для оказания помощи Абхазии. Мы в неоплатном долгу перед братьями нашей Аҧсны.





Сегодня вместе с родными и близкими Мусы Магомедовича скорбит вся Абхазия. В этот трудный час выражаю его семье поддержку и солидарность. Желаю выдержки и крепости духа".

