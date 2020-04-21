APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
17:12, 28 Апреля 2020 29
14:07, 28 Апреля 2020 447
13:42, 28 Апреля 2020 174
09:00, 28 Апреля 2020 197
18:37, 27 Апреля 2020 651
17:34, 27 Апреля 2020 590
14:15, 27 Апреля 2020 424
14:09, 27 Апреля 2020 822
11:52, 26 Апреля 2020 840
12:07, 25 Апреля 2020 787
12:02, 25 Апреля 2020 766
22:53, 24 Апреля 2020 796
16:03, 24 Апреля 2020 1582
15:13, 24 Апреля 2020 1062
14:47, 24 Апреля 2020 884
14:37, 24 Апреля 2020 1227
13:05, 24 Апреля 2020 1222
12:40, 24 Апреля 2020 1070
11:55, 24 Апреля 2020 758
18:07, 23 Апреля 2020 1067
15:58, 23 Апреля 2020 993
15:53, 23 Апреля 2020 731
15:46, 23 Апреля 2020 818
14:37, 23 Апреля 2020 985
14:35, 23 Апреля 2020 922

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким Мусы Шанибова

Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким Мусы Шанибова

17:12, 28 Апреля 2020
Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким Мусы Шанибова
"Имя Мусы Шанибова олицетворяет светлые идеалы свободы и справедливости, оно дорого каждому жителю Абхазии",- отмечается в соболезновании.

Сухум. 28 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким общественно-политического деятеля, ученого, президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы (Юрия)  Магомедовича Шанибова:

"От имени народа Абхазии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, братскому кабардинскому народу, всему адыгскому миру в связи с кончиной выдающегося общественно-политического деятеля, ученого, президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы (Юрия)  Магомедовича Шанибова. 

Его имя олицетворяет светлые идеалы свободы и справедливости, оно дорого каждому жителю Абхазии. Во многом благодаря его личным стараниям с новой силой возродилось тесное общение братских народов по обе стороны Кавказского хребта. 

Неоценим вклад  Конфедерации народов Кавказа во главе с Мусой Магомедовичем в организацию добровольческого движения в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.  По его призыву в помощь сражающейся за свободу Абхазии устремились сотни добровольцев из Кабарды, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни, Осетии и других республик, краев и областей.  По инициативе Мусы Шанибова в Гудауте был создан штаб КНК для оказания помощи Абхазии. Мы в неоплатном долгу перед  братьями нашей Аҧсны.


Сегодня вместе с родными и близкими Мусы Магомедовича скорбит вся Абхазия. В этот трудный час выражаю его семье поддержку и солидарность. Желаю выдержки и крепости духа". 

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика