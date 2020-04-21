17:12, 28 Апреля 2020 29
14:07, 28 Апреля 2020 447
13:42, 28 Апреля 2020 174
09:00, 28 Апреля 2020 197
18:37, 27 Апреля 2020 651
17:34, 27 Апреля 2020 590
14:15, 27 Апреля 2020 424
14:09, 27 Апреля 2020 822
11:52, 26 Апреля 2020 840
12:07, 25 Апреля 2020 787
12:02, 25 Апреля 2020 766
22:53, 24 Апреля 2020 796
16:03, 24 Апреля 2020 1582
15:13, 24 Апреля 2020 1062
14:47, 24 Апреля 2020 884
14:37, 24 Апреля 2020 1227
13:05, 24 Апреля 2020 1222
12:40, 24 Апреля 2020 1070
11:55, 24 Апреля 2020 758
18:07, 23 Апреля 2020 1067
15:58, 23 Апреля 2020 993
15:53, 23 Апреля 2020 731
15:46, 23 Апреля 2020 818
14:37, 23 Апреля 2020 985
14:35, 23 Апреля 2020 922
Популярное
22.04.2020 1478
21.04.2020 1431
24.04.2020 1227
24.04.2020 1222
24.04.2020 1070
23.04.2020 1070
Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким Мусы Шанибова
17:12, 28 Апреля 2020
"Имя Мусы Шанибова олицетворяет светлые идеалы свободы и справедливости, оно дорого каждому жителю Абхазии",- отмечается в соболезновании.
Сухум. 28 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким общественно-политического деятеля, ученого, президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы (Юрия) Магомедовича Шанибова:
"От имени народа Абхазии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, братскому кабардинскому народу, всему адыгскому миру в связи с кончиной выдающегося общественно-политического деятеля, ученого, президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы (Юрия) Магомедовича Шанибова.
Его имя олицетворяет светлые идеалы свободы и справедливости, оно дорого каждому жителю Абхазии. Во многом благодаря его личным стараниям с новой силой возродилось тесное общение братских народов по обе стороны Кавказского хребта.
Неоценим вклад Конфедерации народов Кавказа во главе с Мусой Магомедовичем в организацию добровольческого движения в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. По его призыву в помощь сражающейся за свободу Абхазии устремились сотни добровольцев из Кабарды, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни, Осетии и других республик, краев и областей. По инициативе Мусы Шанибова в Гудауте был создан штаб КНК для оказания помощи Абхазии. Мы в неоплатном долгу перед братьями нашей Аҧсны.
Сегодня вместе с родными и близкими Мусы Магомедовича скорбит вся Абхазия. В этот трудный час выражаю его семье поддержку и солидарность. Желаю выдержки и крепости духа".
Сухум. 28 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким общественно-политического деятеля, ученого, президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы (Юрия) Магомедовича Шанибова:
"От имени народа Абхазии и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, братскому кабардинскому народу, всему адыгскому миру в связи с кончиной выдающегося общественно-политического деятеля, ученого, президента Конфедерации народов Кавказа, Героя Абхазии Мусы (Юрия) Магомедовича Шанибова.
Его имя олицетворяет светлые идеалы свободы и справедливости, оно дорого каждому жителю Абхазии. Во многом благодаря его личным стараниям с новой силой возродилось тесное общение братских народов по обе стороны Кавказского хребта.
Неоценим вклад Конфедерации народов Кавказа во главе с Мусой Магомедовичем в организацию добровольческого движения в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. По его призыву в помощь сражающейся за свободу Абхазии устремились сотни добровольцев из Кабарды, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни, Осетии и других республик, краев и областей. По инициативе Мусы Шанибова в Гудауте был создан штаб КНК для оказания помощи Абхазии. Мы в неоплатном долгу перед братьями нашей Аҧсны.
Сегодня вместе с родными и близкими Мусы Магомедовича скорбит вся Абхазия. В этот трудный час выражаю его семье поддержку и солидарность. Желаю выдержки и крепости духа".
Погода
Курс валют
Реклама
Информационные партнёры
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.