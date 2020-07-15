APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
13:33, 21 Июля 2020 58
13:23, 21 Июля 2020 80
12:10, 21 Июля 2020 98
11:54, 21 Июля 2020 350
11:34, 21 Июля 2020 158
19:17, 20 Июля 2020 369
17:47, 20 Июля 2020 356
17:22, 20 Июля 2020 570
16:36, 20 Июля 2020 518
16:14, 20 Июля 2020 365
16:07, 20 Июля 2020 384
13:47, 20 Июля 2020 332
14:43, 16 Июля 2020 767
11:20, 16 Июля 2020 948
11:01, 16 Июля 2020 1302
10:20, 16 Июля 2020 965
09:30, 16 Июля 2020 949
16:36, 15 Июля 2020 1095
14:51, 15 Июля 2020 766
14:47, 15 Июля 2020 945
14:14, 15 Июля 2020 1367
14:03, 15 Июля 2020 1009
13:53, 15 Июля 2020 825
13:48, 15 Июля 2020 1321
13:25, 15 Июля 2020 1383

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Аслан Бжания выразил соболезнования по случаю смерти Владимира Авидзба

Аслан Бжания выразил соболезнования по случаю смерти Владимира Авидзба

16
13:33, 21 Июля 2020
Аслан Бжания выразил соболезнования по случаю смерти Владимира Авидзба
Владимир Авидзба был  родным и близким человеком для  соотечественников, проживающих  в Турции.

Сухум. 21 июля 2020. Апсныпресс. Президент Аслан Бжания выразил  соболезнования родным и близким по случаю смерти известного общественного и государственного деятеля, дипломата, журналиста  Владимира Авидзба.

«Где бы ни работал Владимир Джамалович за свою многолетнюю службу, какую бы должность он ни занимал,  его всегда отличали профессионализм, ответственный подход  к работе и уважительное отношение к людям. 

Неоценим вклад Владимира Авидзба в укрепление связей  абхазов, проживающих  в Турции с их исторической Родиной. Более 20 лет Владимир Джамалович  прослужил

Полномочным представителем Абхазии в Турецкой Республике.  Благодаря искреннему отношению к возложенной на него миссии он заслужил  любовь и уважение абхазской диаспоры. Для каждого соотечественника, проживающего в Турции, он стал родным и близким человеком.

В этот нелегкий час для родных Владимира Авидзба  хочу выразить слова сочувствия и  поддержки, пожелать крепости духа», - отмечается в соболезновании президента. 



Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика