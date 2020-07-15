Аслан Бжания выразил соболезнования по случаю смерти Владимира Авидзба

Владимир Авидзба был родным и близким человеком для соотечественников, проживающих в Турции.



Сухум. 21 июля 2020. Апсныпресс. Президент Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким по случаю смерти известного общественного и государственного деятеля, дипломата, журналиста Владимира Авидзба.



«Где бы ни работал Владимир Джамалович за свою многолетнюю службу, какую бы должность он ни занимал, его всегда отличали профессионализм, ответственный подход к работе и уважительное отношение к людям.



Неоценим вклад Владимира Авидзба в укрепление связей абхазов, проживающих в Турции с их исторической Родиной. Более 20 лет Владимир Джамалович прослужил



Полномочным представителем Абхазии в Турецкой Республике. Благодаря искреннему отношению к возложенной на него миссии он заслужил любовь и уважение абхазской диаспоры. Для каждого соотечественника, проживающего в Турции, он стал родным и близким человеком.



В этот нелегкий час для родных Владимира Авидзба хочу выразить слова сочувствия и поддержки, пожелать крепости духа», - отмечается в соболезновании президента.





