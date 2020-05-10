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Аслан Бжания выразил соболезнования Георгию Гулиа по случаю смерти матери
17:22, 10 Мая 2020
«Валентина Григорьевна была верной подругой, соратником своего супруга, известного советского писателя Георгия Дмитриевича Гулиа»,- отметил Президент Абхазии.
Сухум. 10 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования известному журналисту, первому заместителю генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Георгию Гулиа по случаю смерти матери Валентины Григорьевны Гулиа.
«Ваша семья пользуется в Абхазии большим уважением. Дети и внуки основоположника абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа достойно представляют нашу страну. Валентина Григорьевна была верной подругой, соратником своего супруга, известного советского писателя Георгия Дмитриевича Гулиа.
Разделяем с вами боль утраты самого близкого человека-матери. Прошу передать слова соболезнования и поддержки всем членам вашей семьи»,- отмечается в телеграмме соболезнования.
Сухум. 10 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования известному журналисту, первому заместителю генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Георгию Гулиа по случаю смерти матери Валентины Григорьевны Гулиа.
«Ваша семья пользуется в Абхазии большим уважением. Дети и внуки основоположника абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа достойно представляют нашу страну. Валентина Григорьевна была верной подругой, соратником своего супруга, известного советского писателя Георгия Дмитриевича Гулиа.
Разделяем с вами боль утраты самого близкого человека-матери. Прошу передать слова соболезнования и поддержки всем членам вашей семьи»,- отмечается в телеграмме соболезнования.
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