APS
ENG
RU
Новости
Статьи
Интервью
Документы
Возвращение имени
ЦИК
Медиа
Апсны
Контакты
Лента новостей
17:22, 10 Мая 2020
18:05, 9 Мая 2020 688
16:27, 9 Мая 2020 807
12:21, 9 Мая 2020 306
10:00, 9 Мая 2020 496
09:00, 9 Мая 2020 341
21:19, 8 Мая 2020 1150
20:56, 8 Мая 2020 347
17:53, 8 Мая 2020 368
17:45, 8 Мая 2020 727
15:08, 8 Мая 2020 410
15:05, 8 Мая 2020 371
14:27, 8 Мая 2020 493
13:26, 8 Мая 2020 381
13:03, 8 Мая 2020 713
12:09, 8 Мая 2020 429
12:06, 8 Мая 2020 440
11:11, 8 Мая 2020 422
19:38, 7 Мая 2020 554
19:33, 7 Мая 2020 527
18:03, 7 Мая 2020 707
14:41, 7 Мая 2020 516
14:22, 7 Мая 2020 834
14:01, 7 Мая 2020 755
13:45, 7 Мая 2020 430

Популярное
Главная / Новости / Русская версия / Аслан Бжания выразил соболезнования Георгию Гулиа по случаю смерти матери

Аслан Бжания выразил соболезнования Георгию Гулиа по случаю смерти матери

17:22, 10 Мая 2020
Аслан Бжания выразил соболезнования Георгию Гулиа по случаю смерти матери
«Валентина Григорьевна была верной подругой, соратником своего супруга, известного советского писателя Георгия Дмитриевича Гулиа»,- отметил Президент Абхазии.

Сухум. 10 мая. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования известному журналисту, первому заместителю генерального директора информационного агентства "Интерфакс" Георгию Гулиа по случаю смерти матери Валентины Григорьевны Гулиа.

«Ваша семья пользуется в Абхазии большим уважением. Дети и внуки основоположника абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа достойно представляют нашу страну. Валентина Григорьевна была верной подругой, соратником своего супруга, известного советского писателя Георгия Дмитриевича Гулиа.

Разделяем с вами боль утраты самого близкого человека-матери. Прошу передать слова соболезнования и поддержки всем членам вашей семьи»,- отмечается в телеграмме соболезнования.

Возврат к списку


Погода
Яндекс.Погода
Курс валют
Курс валют БА
Другие валюты
Социальные сети
Вконтакте
Facebook
Twitter
Реклама
Информационные партнёры
КБФ Ашана
Газета РА
Кабинет министров
Абхазский Госуниверситет
Минкульт Абхазии
МВД РА
Апсуара Интернет-библиотека
Абхазия Ворд
Контакты
Республика Абхазия,
г. Сухум, ул. Званба, 9.

тел.: +7 (840) 226-41-37
email: apsnypress.info@mail.ru
АпсныПресс
Новости
Новости за сегодня
Статьи
Интервью
ЦИК
Апсны
История
Природа
Карты
Государственная символика
Органы государственной власти
Государственные награды
Аиааира
Отечественная война народа
Абхазии 1992 - 1993 гг.
Информация
Документы
иноСМИ
Медиа
Фотогалерея
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с абхазским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.apsnypress.info. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на www.apsnypress.info обязательна.
© Copyright 2020 АпсныПресс

Государственное информационное агентство
Республики Абхазия

Яндекс.Метрика