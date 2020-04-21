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Аслан Бжания выразил соболезнования армянскому народу в день памяти жертв геноцида армян
22:53, 24 Апреля 2020
«Сегодня мы чтим память тех, кто был невинно убиен 105 лет назад, не для того, чтобы ворошить прошлое и упрекать кого-то, а для того, чтобы уроки прошлого помогли нам в будущем предотвратить подобного рода нечеловеческие деяния», – отмечается в соболезновании.
Сухум. 24 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования армянскому народу в день памяти жертв геноцида армянского народа:
«Сегодня весь прогрессивный мир вспоминает жертв одной из самых чудовищных трагедий двадцатого века – геноцида армян. Около полутора миллиона армян стали жертвами массовых убийств и депортаций.
Десятки тысяч армян, вынужденных покинуть родные дома в Османской империи нашли спасение в Абхазии. Наш народ приютил и помог выжить попавшим в беду людям. Представители армянской диаспоры с благодарностью служат Абхазии, ставшей для них второй родиной.
Сегодня мы чтим память тех, кто был невинно убиен 105 лет назад, не для того, чтобы ворошить прошлое и упрекать кого-то, а для того, чтобы уроки прошлого помогли нам в будущем предотвратить подобного рода нечеловеческие деяния.
Желаю всем мира, добра и межнационального согласия».
Сухум. 24 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования армянскому народу в день памяти жертв геноцида армянского народа:
«Сегодня весь прогрессивный мир вспоминает жертв одной из самых чудовищных трагедий двадцатого века – геноцида армян. Около полутора миллиона армян стали жертвами массовых убийств и депортаций.
Десятки тысяч армян, вынужденных покинуть родные дома в Османской империи нашли спасение в Абхазии. Наш народ приютил и помог выжить попавшим в беду людям. Представители армянской диаспоры с благодарностью служат Абхазии, ставшей для них второй родиной.
Сегодня мы чтим память тех, кто был невинно убиен 105 лет назад, не для того, чтобы ворошить прошлое и упрекать кого-то, а для того, чтобы уроки прошлого помогли нам в будущем предотвратить подобного рода нечеловеческие деяния.
Желаю всем мира, добра и межнационального согласия».
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