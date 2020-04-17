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Аслан Бжания вступил в должность Президента Абхазии

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13:19, 23 Апреля 2020
Аслан Бжания вступил в должность Президента Абхазии
Торжественная церемония инаугурации избранного Президента Абхазии Аслана Бжания прошла в Администрации Президента РА.

Сухум. 23 апреля. Апсныпресс. Лана Цвижба/Тамара Ачба. В Сухуме прошла торжественная церемония вступления в должность избранного Президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Бжания.

На церемонии присутствовали представители законодательной, исполнительной, судебной ветвей власти, члены ЦИК, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин, Чрезвычайный и Полномочный Посол РЮО в РА Олег Боциев, глава официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба.

Открывая торжественную церемонию инаугурации и.о. Президента РА Валерий Бганба отметил: «Внеочередным выборам, прошедшим в марте текущего года, предшествовали серьезные политические события, которые привели к отставке бывшего руководства страны, к всплеску политической напряженности и противостоянию в обществе. Однако благодаря деятельности депутатского корпуса, работе Правительства и всех политических сил страны удалось повернуть ситуацию в правовое русло.

Я также выражаю благодарность всем кандидатам в президенты страны за то, что весь избирательный процесс прошёл в строгом соответствии с законами. При этом, все участники избирательного процесса проявили тактичность, уважительное отношение друг к другу, а их поздравления избранному Президенту были искренними и теплыми.

Все это вселяет огромную надежду на выполнение главного запроса нашего народа – запроса на объединение общества и стабильность. Только так мы сможем продолжить курс развития страны, упрочить доброе отношение к ней друзей, заставить призадуматься тех, кто все ещё не свыкся с мыслью о независимом развитии Абхазии.
Я уверен, что цели и задачи, которые общество ставит перед государством, с честью будут выполнены избранным Президентом Асланом Георгиевичем Бжания».

Избранный Президент Республики Абхазия Аслан Бжания в присутствии судей Конституционного суда, положив руку на текст Конституции Республики Абхазия, на абхазском языке принес присягу народу Абхазии:

«Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности буду строго следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики».

После принесения присяги был исполнен Государственный гимн Республики Абхазия. Далее, и.о. Президента РА Валерий Бганба официально передал избранному Президенту РА Аслану Бжания атрибуты президентской власти – печать с изображением государственного герба Республики Абхазия и надписью «Президент Республики Абхазия», а также штандарт Президента, шашку, символизирующую роль Президента как главнокомандующего и национальный абхазский посох - алабаща как символ мудрости и выдержки.

Валерий Бганба предоставил слово Президенту Абхазии Аслану Бжания:

«Уважаемые депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, судьи Конституционного суда, приглашенные!
Дорогие друзья! Ход избирательной кампании, ее завершение дают надежду на то, что в нашей стране зарождается новая политическая культура. В связи с этим хотел бы поблагодарить кандидатов в президенты. Рассчитываю на совместную с ними работу в плане противодействия политическому экстремизму и другим угрозам, стоящим перед государством, на деятельность, направленную на преобразование и укрепление ключевых государственных институтов, в рамках которых возможно сохранение и устойчивое развитие народа Абхазии. Это наша главная цель!
Ради этой цели отдали свои жизни лучшие сыновья и дочери Абхазии. Этой миссии посвятили свою деятельность Владислав Ардзинба и Сергей Багапш. Надеюсь, что предстоящая работа по достижению указанной цели будет способствовать общественному согласию.
Одной из первостепенных задач для меня, как Главы государства, является восстановление доверия общества к власти. Добиться такого результата возможно только, работая честно и открыто.
Все, кто будет приглашен на работу в систему исполнительной власти, обязаны понимать, что должность министра, руководителя органа государственного управления – это не привилегия, а высокая ответственность перед гражданами страны.
Прежде всего, они должны демонстрировать перед обществом безусловное следование принципам законности и равенства всех перед законом!
Осознаем, в какое сложное время вступаем в управление государством. Это обязывает нас, не теряя времени на раскачку, приступить к работе. Если кто-то из руководителей не справится с возложенной задачей или же попытается использовать служебное положение для целей, противоречащих интересам граждан, то с таким служащим мы будем прощаться без сожаления, невзирая ни на какие предыдущие заслуги. А   при наличии в его действиях состава преступления и доказательства вины в полной мере должен быть реализован принцип неотвратимости наказания.
В ходе избирательной кампании я неоднократно подчеркивал, что мы не обещаем моментального улучшения жизни граждан. Завтра не будет всеобщего благоденствия, завтра будет работа, тяжелая и кропотливая. На этом этапе необходимо предпринять максимальные усилия по локализации последствий многочисленных угроз, в том числе таких, как организованная преступность и ее неотъемлемая часть– коррупция.
Без наведения правопорядка, обеспечения безопасности граждан невозможно    создать условия для развития экономики и привлечения инвестиций.
Доверие, оказанное нам на выборах, будет использовано в реализации планов по повышению эффективности государственных органов.
Укрепление и развитие всестороннего сотрудничества с нашим главным союзником и стратегическим партнером – Российской Федерацией было и остается приоритетным направлением внешней политики Абхазии.
В соответствии с соглашениями мы будем вести с братской Россией более интенсивную работу по всем аспектам двустороннего, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.
Регламент нашего мероприятия не позволяет более подробно остановиться на   текущем состоянии основных сфер деятельности государства. Тем не менее, на одной из них я хотел бы заострить ваше внимание.
Пандемия коронавирусной инфекции, с которой столкнулся весь мир, обнажила серьезные проблемы, существующие в сфере здравоохранения. Даже сильные и богатые страны оказались не готовыми к противостоянию столь масштабной проблеме.
Я выражаю благодарность медицинским работникам Абхазии, сотрудникам других ведомств, предпринимателям за то, что в этих условиях они смогли оперативно организовать мобилизацию имеющихся ресурсов и своевременное оказание помощи населению.
Скоординированные действия ветвей власти позволили на этом этапе локализовать масштабы данной проблемы, за что хотел бы выразить им свою благодарность.
Дорогие друзья, в одном выступлении невозможно осветить все направления жизнедеятельности государства. Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы деятельность власти была эффективной и прозрачной.
В завершение выступления хочу поблагодарить всех без исключения избирателей, принявших участие в выборах Президента.
Выражаю признательность Центральной избирательной комиссии, членам окружных и участковых комиссий, наблюдателям».

От лица Президента России Владимира Путина, руководства Российской Федерации и себя лично с вступлением в должность Президента Абхазии Аслана Бжания поздравил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА Алексей Двинянин:
«Выражаю уверенность, что благодаря Вашему политическому опыту, профессионализму и мудрости отношения между нашими странами будут и дальше развиваться на принципах самого тесного союзничества и стратегического партнерства.
Со своей стороны, продолжим оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие. Убежден, что с Вашим избранием российско-абхазское сотрудничество получит дополнительную и, главное, эффективную динамику, а ее палитра пополнится новыми яркими красками».

Также с вступлением в должность Президента РА Аслана Бжания поздравили Чрезвычайный и Полномочный Посол РЮО в РА Олег Боциев, глава официального Представительства Приднестровской Молдавской Республики в Республике Абхазия Гарри Купалба.

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