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Аслан Бжания встретился с Тимуром Дзыба
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11:57, 12 Июня 2020
На встрече Главы государства и муфтия Абхазии присутствовали первый заместитель муфтия, а также представитель Управления по делам религии Турецкой Республики.
Сухум. 12 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с муфтием Абхазии, председателем Единого Духовного Управления мусульман Абхазии Тимуром Дзыба. Во встрече приняли участие первый заместитель муфтия Алхас Нанба и представитель Управления по делам религии Турецкой Республики Айхан Цихичба. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Как говорится в сообщении, представители мусульманского духовенства поздравили Аслана Бжания с избранием на пост Президента. «Граждане Абхазии оказали Вам высокое доверие. Это сложный и ответственный пост. Вы возглавили республику не в самое простое политическое и социально-экономическое время. Мы просим Аллаха, чтоб он укрепил Вас на этом посту», - сказал муфтий Абхазии.
Приветствуя гостей, Аслан Бжания отметил важность межконфессионального согласия. По мнению Президента, консолидация религиозных организаций необходима во имя укрепления и развития Абхазского государства: «В Абхазии на протяжение веков мирно сосуществовали различные конфессии. У нас светское государство, Конституция которого гарантирует свободу религиозных взглядов».
Глава государства и представители мусульманского духовенства обсудили ряд вопросов, связанных с деятельностью Духовного Управления мусульман Абхазии.
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