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Аслан Бжания встретился с представителями бизнес-сообщества
19:51, 5 Июня 2020
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов.
Сухум. 5 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями бизнес-сообщества, а также действующими и бывшими главами силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Как отмечается в сообщении, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов.
Президент поблагодарил предпринимателей за помощь населению Абхазии в период пандемии. «Нас всех, и меня в частности, воодушевило то единство, с которым вы откликнулись на всеобщую беду. Проблема коронавируса тяжела, и она, безусловно, будет иметь большие отрицательные последствия. Но с божьей помощью, мы справимся»,- сказал Аслан Бжания.
Аслан Бжания подчеркнул, что есть еще проблемы, которые беспокоят нас давно. Это высокий уровень преступности и коррупции.
Глава государства озвучил ряд идей, в реализации которых предложил участвовать представителям бизнеса.
Аслан Бжания озвучил общую статистику по похищениям граждан. Так, в частности, по информации, представленной правоохранительными органами, общая сумма выкупа, которую требовали преступники при похищении 53 граждан РА, составляет более миллиарда рублей, из которых преступникам было выплачено более 200 млн рублей.
Глава государства считает необходимым предпринять экстраординарные меры для ограждения общества и государства от преступлений. «Они приняли угрожающие масштабы, поэтому важно объединить все усилия. В этом плане мы очень рассчитываем на вас»,- сказал Аслан Бжания, обращаясь к предпринимателям.
При этом Президент особо отметил, что руководство страны хорошо осознает, что за счет бизнеса невозможно решить все проблемы в государстве.
Первоочередной и важнейшей задачей, по мнению Главы государства, должно стать соблюдение законов и обеспечение безопасности населения.
Сухум. 5 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями бизнес-сообщества, а также действующими и бывшими главами силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Как отмечается в сообщении, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов.
Президент поблагодарил предпринимателей за помощь населению Абхазии в период пандемии. «Нас всех, и меня в частности, воодушевило то единство, с которым вы откликнулись на всеобщую беду. Проблема коронавируса тяжела, и она, безусловно, будет иметь большие отрицательные последствия. Но с божьей помощью, мы справимся»,- сказал Аслан Бжания.
Аслан Бжания подчеркнул, что есть еще проблемы, которые беспокоят нас давно. Это высокий уровень преступности и коррупции.
Глава государства озвучил ряд идей, в реализации которых предложил участвовать представителям бизнеса.
Аслан Бжания озвучил общую статистику по похищениям граждан. Так, в частности, по информации, представленной правоохранительными органами, общая сумма выкупа, которую требовали преступники при похищении 53 граждан РА, составляет более миллиарда рублей, из которых преступникам было выплачено более 200 млн рублей.
Глава государства считает необходимым предпринять экстраординарные меры для ограждения общества и государства от преступлений. «Они приняли угрожающие масштабы, поэтому важно объединить все усилия. В этом плане мы очень рассчитываем на вас»,- сказал Аслан Бжания, обращаясь к предпринимателям.
При этом Президент особо отметил, что руководство страны хорошо осознает, что за счет бизнеса невозможно решить все проблемы в государстве.
Первоочередной и важнейшей задачей, по мнению Главы государства, должно стать соблюдение законов и обеспечение безопасности населения.
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