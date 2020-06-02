Аслан Бжания встретился с основателем конкурса «Гордость Абхазии»





Сухум. 7 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с основателем конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии», действительным государственным советником России Иналом Ардзинба. В ходе встречи обсуждались вопросы активизации участия молодежи в государственном управлении. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.





«Конкурс молодых лидеров должен выявить эффективных молодых управленцев, которые смогут принести пользу нашему государству. Уверен, что наша молодежь сможет показать достойные результаты в рамках мероприятий конкурса», - подчеркнул Глава государства.





Со своей стороны Инал Ардзинба поблагодарил Президента за поддержку проекта. «В марте мы провели встречи в городах и районах Абхазии. У нас очень много талантливых молодых людей, которым нужна поддержка. Конкурс «Гордость Абхазии» должен стать социальным лифтом для эффективных управленцев»,- сказал он.





В завершение встречи Президент Абхазии отметил, что будет внимательно следить за ходом конкурса и продолжит оказывать поддержку.