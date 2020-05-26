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Аслан Бжания встретился с депутатами Парламента Абхазии

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13:05, 2 Июня 2020
Аслан Бжания встретился с депутатами Парламента Абхазии
В Народном Собрании – Парламенте РА проходит  встреча депутатов с Президентом РА. 

Сухум. 2 июня. Апсныпресс. Елена Полуян/Тамара Ачба. В Народном Собрании - Парламенте Республики Абхазия проходит первая встреча Президента Аслана Бжания с парламентариями.

Предваряя встречу, спикер Парламента Валерий Кварчия заявил о ее цели: «Нам важно обменяться мнениями о будущем Абхазии и перспективах развития республики».

Первый вопрос, который задал Главе государства депутат Дмитрий Гумба,  был о возможности организации туристического сезона.

При этом Аслан Бжания напомнил, что в России ограничительных мер становится все меньше. «Владимир Путин дал поручение Совету безопасности изучить возможность открытия границ с сопредельными государствами. Вчера я по этому поводу разговаривал с заместителем Секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым. Наши действия должны быть скоординированы с российской стороной». 

По словам Бжания, скорее всего туристы, которые соберутся отдохнуть в Абхазии, должны будут иметь при себе паспорта ковид-безопасности и страховку. 
Президент подчеркнул, что готов услышать предложения и позицию парламентариев, и специалистов по этому поводу.


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