Аслан Бжания встретился с депутатами Парламента Абхазии

В Народном Собрании - Парламенте Республики Абхазия проходит первая встреча Президента Аслана Бжания с парламентариями.

Предваряя встречу, спикер Парламента Валерий Кварчия заявил о ее цели: «Нам важно обменяться мнениями о будущем Абхазии и перспективах развития республики».



Первый вопрос, который задал Главе государства депутат Дмитрий Гумба, был о возможности организации туристического сезона.



При этом Аслан Бжания напомнил, что в России ограничительных мер становится все меньше. «Владимир Путин дал поручение Совету безопасности изучить возможность открытия границ с сопредельными государствами. Вчера я по этому поводу разговаривал с заместителем Секретаря Совбеза РФ Рашидом Нургалиевым. Наши действия должны быть скоординированы с российской стороной».По словам Бжания, скорее всего туристы, которые соберутся отдохнуть в Абхазии, должны будут иметь при себе паспорта ковид-безопасности и страховку.Президент подчеркнул, что готов услышать предложения и позицию парламентариев, и специалистов по этому поводу.