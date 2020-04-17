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Аслан Бжания встретился с Алексеем Двиняниным
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15:58, 23 Апреля 2020
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
Сухум. 23 апреля. Апсныпресс. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия Алексеем Двиняниным. Об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.
Как говорится в сообщении, Президент обсудил с Послом вопросы межведомственного взаимодействия двух стран по борьбе с коронавирусом, в том числе мероприятия, проводимые на абхазо-российской границе.
«Я слежу за ситуацией с опасным вирусом в России. Мы также пытаемся синхронизировать наши шаги с тем, что делает Российская Федерация, особенно в Краснодарском крае. Сейчас я говорил с Валерием Рамшуховичем, он меня детально проинформировал. Конечно, мы пришли к мнению, что режим работы госграницы пока должен оставаться таким же. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за ту поддержку и помощь, которые оказывает руководство Российской Федерации народу. Я знаю, что сюда прибыла специальная техника и при необходимости сможет осуществить мероприятия по дезинфекции. Это еще раз свидетельствует о том, что мы любим и дорожим друг другом, и наше будущее в обязательном порядке будет общим», - сказал Аслан Бжания.
Посол России поздравил Главу государства со вступлением в должность, выразил надежду на плодотворное развитие отношений двух стран и взаимодействие в рамках договорённостей: «Мы очень рассчитываем на то, что те крупные договоры 2008 и 2014 годов и двусторонние соглашения будут выполняться в полном объёме. На сегодня Российская Федерация разделяет вашу точку зрения о том, что нам всем надо сосредоточиться на борьбе с коронавирусной инфекцией. Правительство республики обращалось к коллегам в Российской Федерации с просьбой оказать содействие в предпринимаемых мерах. Мы сделали определенные поставки медицинских препаратов, защитных масок и других средств. Минобороны Российской Федерации оказало наиболее оперативное содействие: из Республики Крым для дезинфекции зданий общественного посещения прибыла колонна спецавтотехники. Российская сторона готова совместно с абхазскими коллегами выработать план дальнейших мероприятий по защите населения от коронавируса».
Завершая встречу, Алексей Двинянин пожелал Аслану Бжания успехов на главном государственном посту, здоровья и бодрости духа.
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