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Аслан Бжания возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата
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12:12, 24 Июня 2020
Президент Абхазии посетил Парад Победы и принял участие в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы.
Сухум. 24 июня. Апсныпресс. Президент Абхазии Аслан Бжания возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата и почтил память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания в Александровском саду, в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
По окончании Парада по случаю 75-й годовщины Победы Президент России Владимир Путин в сопровождении высоких гостей - глав иностранных государств - прошел в Александровский сад, к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата. Президенты Абхазии, Белоруссии, сербский член Президиума Боснии и Герцеговины, главы Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии почтили память советских воинов, спасших мир от фашизма.
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